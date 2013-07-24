Erdoğan: Hükümeti deviririz anlayışı tek kelime ile barbarcadır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen iftarda konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı olayları esnasında "Bakın İstanbul'da olaylar başladığında ne dediler? '6 ay tüketmeyelim' dediler. dediler mi? '6 ay tüketmeyelim, ekonomiyi durduralım' çağrısı yaptılar" diye belirterek, "Nasıl gözlerinin döndüğünü görüyorsunuz. Esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı, tek kelimeyle barbarcadır. Hükümetle olan meselesini Türkiye ekonomisini çökermek suretiyle halletmek isteyenler, 76 milyonun içindeki gemisinin tabanına delik açmaya çalışan zavalların, kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur Halkla hiçbir irtibatı bulunmayan, halkla gönül bağı bulunmayan, sandık sonuçlarına saygısı bulunmayan, sandıktan umudu olmayan işte bu şekilde kendi ülkesini çökertmek için çağrılar yapar. Türkiye bunların kirli girişimlerine boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir" dedi.

hurriyet.com.tr'nin yayımladığı, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Halk ile hiçbir irtibatı, gönül bağı olmayan, sandığa saygısı olmayan insan işte bu şekilde kendi ülkesini çökertmek suretiyle böyle çağrılar yapar. Türkiye bunların bu çağrılarına saldırılarına boyun eğmeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Başta esnafın sağduyusu ve milletin feraseti ile bu saldırıları boşa çıkaracak durumdadır.



Esnafa zarar verilmesine göz yummayız

Sokakların sistemli terörize edilerek, esnafa zarar verilmesine biz asla göz yumamayız. Özellikle İstanbul, Ankara’da inen esnafın cam çerçevesi, duraklar, kamu araçları vatandaşımızın araçları. Bunlar yakıp yıkılırken bunlarda gerçek anlamda insani duygu var mı? Bunlarda bir vatanseverlik olabilir mi? Elinde molotofla saldıranlara biz insan nazarı ile bakabilir miyiz? Ekonomimiz 10,5 yılda bire üç büyüdü. Devletin borçlanma faizi yüzde 63’ten tek haneye düştü. Yolsuzluğu biz gündemimizden düşürdük.

Ahilerimize çözüm sürecinde daha fazla sorumluluk yüklenmelidir

Ahilerin çözüm sürecinde en önde olmalarını beklerdik, Doğu, Güneydoğu’dan acı haberler almıyoruz. Ocaklara ateş düşmüyor. Kepenk kapatılmıyor, esnaf huzur içerisinde kepenk açıp kapatıyor. Bu süreci daha ileri götürüp kalıcı hale getirmek boynumuzun borcu. Ahilerimize bu süreçte daha fazla sorumluluk yüklenmelidir, Çözüm Sürecinde esnaf örgütlerimizden daha fazla çaba bekliyoruz.”

Gezi eylemleri

Gezi eylemlerinin Türkiye'ye olan zararlarını açıklayan Başbakan Erdoğan,"Başta esnafımız olmak üzere, milletimizin sağduyuları bu tür saldırıları etkisiz hale getirecek. Milletimiz de esnafımız da kimin neyin peşinde olduğunu çok net bir şekilde görmüştür. Özellikle istanbul, Ankara gibi şehirlerde, Allah aşkına şu inen esnafımızın cam çerçevesini, şu güzelim şehrimizin o seramikleri, duraklar, kamu araç gereçleri bunlar yakılıp yıkılırken acaba bunlarda gerçek bir milliyetperverlik, vatanseverlik duygusu olabilir mi? Elinde molotoflarla saldıran, şiddet eğilimi ile saldıranlara acaba biz insan nazarı ile bakabilir miyiz? Bunların talebi ne? Ne istediler? Siz birşey anlayabildiniz mi? Talepleri neydi? İkide bir yaşam tarzımıza karışılmasın diye laflar ediliyor. Acaba bu iktidar kimin yaşam tarzına karıştı. Acaba kimin giyimine kuşamına karıştı. İstanbul'da biz de iftar soframızı kurduk. Türkiye'nin bütün renkleri oradaydı. Ama dert başka, Burada sizlerin ve milletimizin desteği ile hem bunların hem de bunların arkalarındaki çetelerin oyunlarını bozacak, Türkiye'yi her alanda özellikle de ekonomi de istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz. Bizim birliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bunu halletmemiz lazım" diye konuştu.



'Bu toprakların hamurunda ahilik vardır'

Esnafların Ahilik geleneğine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, "Bu toprakların hamurunda, Ahilik vardır. Yani kardeşlik vardır. Yüzyıllar boyunca esnaf, bu kardeşliği nasıl koruyup yüceltiyse, bu gün de Ahiler'den, bu kardeşliği korumalarını özelikle rica ediyorum.Hangi partiye oy verirse versin, hangi inançtan olursa olsun,her bir esnafımız Ahilik kültürüne sahip çıkıp, bunu yaşatmak için gayret göstersin. Biz eğer Ahilik geleneğini bu topraklarda yeniden hakim kılarsak emin olun hiç bir meselemiz kalmaz" dedi.

'Aylardır Doğu ve Güneydoğu illerinde kepenkler kapanmıyor'

Çözüm sürecine esnafın da katkı sağladığını belirten Başbakan Erdoğan, "Aylardır, Doğu ve Güneydoğu illerinde kepenkler kapanmıyor kapatılmıyor. Esnaf nihayet güven içinde dükkanını açıp kapatıyor. Bu noktada hepimiz sorumluyuz. Van'daki bir dükkanda ne kadar bereket olursa, emin olun Edirne'dekinde de bu bereket olur.Kredi limiti 125 bin liraya kadar çıktı" diye konştu.

Başbakan Erdoğan, Kasım ayında yapılacak olan esnaf şurası ile ilgili olarak "Esnaf ve sanatkarımızın tüm sorunlarını çok kapsamlı şekilde ele alacak şurayı 15 yıl aradan sonra yeniden toplamak için çalışmalara başladık. Şurayı Kasım ayında toplamayı hedefliyoruz" dedi.