-ERDOĞAN: HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEYECEKLER ŞANLIURFA (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu hunharca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir şey elde edemediler. Bundan sonra da asla ve asla elde edemeyeceklerdir. Bakın şurada bir ifade var (Alandaki pankartı göstererek) Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin sonucu yüzde 95 mesele bu, mesele bu biz yaradılanı yaradandan ötürü severek buralara geldik, ayrımcılık yapanlar gereken cevabı aldı alıyor'' dedi. Topçu Meydanı'nda, DSİ tarafından yaptırılan 10 tesisin toplu açılışında konuşan Erdoğan, Taksim'de meydana gelen saldırıyı kınadığını belirterek, ''Hiçbir şey elde edemediler. Bundan sonra da asla ve asla elde edemeyeceklerdir. Bakın şurada bir ifade var (Alandaki pankartı göstererek) Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin sonucu yüzde 95 mesele bu, mesele bu biz yaradılanı yaradandan ötürü severek buralara geldik, ayrımcılık yapanlar gereken cevabı aldı alıyor'' ifadesini kullandı. Erdoğan, ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru istikrarı güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyecek. Bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoymayacağını burada bir kez daha hatırlatıyorum'' diye konuştu. Başyazarlığını yaptığı Hürriyet Gazetesi'nden istifa eden Oktay Ekşi'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu ülkenin idarecilerine ağıza alınmayacak küfürler edeceksin. Basın Konseyi'nin başında olduğun halde bunu yapacaksın. Buna rağmen burada oturmaya devam edeceksin. Ondan sonra da çıkacaksın yurt içinde, yurt dışında 'Türkiye'de basın özgürlüğü yok' diyeceksin. 'Türkiye'de basın baskı altında' diyeceksin. Bir ülkenin hükümetine, kabine üyelerine bu kadar galif küfretmenin ne ifade özgürlüğüyle ne de basın özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu saygısızlık basın özgürlüğü olarak, ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Önceki gün de söyledim. Biz bu zihniyetle, bu kafayla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Demokratik yollardan, hukuk yollarından bu anlayışa, bu edepsizliğe karşı gerekeni yapacağız. Biri çıkıyor Cumhurbaşkanının eşine ağza alınmayacak benzetmeler yapıyor. Bir diğeri çıkıyor hükümet üyelerine karşı ağzını bozuyor. Bir başkası aşağılıyor, hakaret ediyor. Edep yahu diyorum. Biliyorsunuz bir siyasi partinin kongresinde ayakkabılarını çıkardılar, masanın üzerine çıkıp gözyaşlarıyla parti liderine alkış tuttular. Liderlerinin dili ve üslubu da ortada. Bunların dili ve üslubu da ortada. İşte geçtiğimiz günlerde yine benzer şeyleri aynen ifade ettiler. Etmeye devam ediyorlar. Ama milletçe bunlara sizler gereken dersi vakit geldiğinde verdiniz ve veriyorsunuz. Bizim güvencemiz millet. Biz sizinle geldik, bu yola devam ediyoruz. Sizinle de o arzuladığımız muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız.''