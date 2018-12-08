Erdoğan, “Her yeri zulmünden kurtaralım” dedi; CHP, İstanbul'u en son ne zaman yönetmişti?

T24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesinde Üsküdar’da yaptığı konuşmada, “Ahh ahh 15-20 yıl önceki Üsküdar'ı bir hatırlayın, neydi buraların hali, bunun adı AK Parti belediyeciliğidir” diye konuştu.

31 Mart 2019’daki seçimlerde İstanbul’un 39 ilçesinin de AKP’ye geçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Gelin 31 Mart'ta bu hizmetleri alamayan belediyelere de, AK Parti hizmetleri alamayanlara da bu imkânları götürelim. Şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada söyledikleri, akıllara ’15-20 yıl önce’ Üsküdar Belediyesi’nin başında kimin bulunduğunu ve CHP’nin son olarak ne zaman ülkenin, İstanbul’un yönetiminde söz sahibi olduğunu getirdi.

İstanbul'un yönetimi

1994'ten bu yana SHP-CHP'de değil

Erdoğan, 1994 yılında devralmadan önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den (SHP) Nurettin Sözen’in yönetimindeydi. Görevi, 1998 yılına kadar Erdoğan sürdürdü, arkasından sırayla Ali Müfit Gürtuna (1998-2004), Kadir Topbaş (2004-2017) ve Mevlüt Uysal geldi. Topbaş ve Uysal, AKP rozetiyle bu görevlere gelirken; Gürtuna ise Erdoğan’ın da o dönem üyesi olduğu Fazilet Partisi’nden seçimlere girmişti.

Üsküdar'ın son 4 belediye başkanı da Erdoğan'la aynı partidendi

Üsküdar Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise ilçeyi 1994 yılından bu yana şu isimler yönetti:

Yılmaz Bayat (1994-2004)

(1994-2004) Mehmet Çakır (2004-2009)

(2004-2009) Mustafa Kara (2009-2014)

Yılmaz Bayat, Üsküdar Belediye Başkanı olduğunda Erdoğan’ın da üyesi olduğu Refah Partisi’ndeydi. Çakır ve Kara da AKP temsiliyetiyle bu görevi yaptılar.

2014'teki son yerel seçimlerde İstanbul'daki 39 ilçeden 14'ünü CHP'nin adayları kazandı. CHP yönetiminde olan ilçeler arasında Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe de var.