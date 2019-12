Erdoğan: Her gelen, bırakılan noktadan devam eder

T24 - Erdoğan, Ergenekon Savcısı Öz'ün görev yerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen 'süreç bitecek mi' tartışmalarına noktayı koydu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bunu ortaya koyanlar yargı sürecine yanlış yapıyorlar. Her gelen, bırakılan noktadan devam eder.' dedi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün görev yerinin değişmesinin süreci etkilemeyeceğini belirterek, 'Her gelen, bırakılan noktadan devam eder' dedi.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





Başbakan Erdoğan, Londra'dan dönüş yolunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkanlık tartışmalarından HSYK kararnamesine, Ortadoğu'daki gelişmelerden Erbil ziyaretine kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.





'SÜREÇ BİTECEK' DEMEK YANLIŞ



- Özel Yetkili Ergenekon Savcısı Zekeriye Öz'ün görev yerinin değiştirilmesi çok eleştirildi...

Ben üzüntü duyuyorum. Gazetelere atılan başlıklar hoş değil. Zekeriya Bey bir görev ifa etti. HSYK, 200'ü aşkın hakim ve savcının atamasını yaptı, yerini değiştirdi. Zekeriya Bey Başsavcı vekilliğine getirildi. Yerine de Fikret Seçen Bey geldi. Ercan Şafak Bey de öyle. Turan Çolakkadı bey, Başsavcı oldu. Görev dağılımına bakıyorum, Ergenekon davası Fikret Bey'e bağlı. Farklı şey aramak yanlış. Süreç bitecek demek yanlış. Bunu ortaya koyanlar yargı sürecine yanlış yapıyorlar. Her gelen, bırakılan noktadan devam eder. Biz yürütmeyiz, yargının işine karışmayız. Yargıya müdahalemiz söz konusu değil. Yasamanın da içindeyiz. Türkiye hukuk devleti.





SURİYE'Yİ KAYGIYLA İZLİYORUZ



- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son açıklamalarından sonra koltuğunu koruyabilecek mi?

Kendisini 1- 2 gün içinde aramak istiyorum. Yapılan açıklamalar, Suriye'de ne tür yankı uyandırdı bunu görmek istiyorum. Hükümet değişikliğinden öte, olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması, siyasi tutuklular dahil beklentiler vardı. Eğer bu beklentiler olmazsa pazartesi kendisine söyleriz.



- Libya gibi olmasından kaygılı mısınız?

Kaygıyla izliyoruz tabii. Kaygılı olmak istemem. Ancak en uzun sınıra sahip, aile ilişkileriyle Hatay, Halep, Kamışlı'da ciddi evlilikler var. Lazkiye civarından bile bizden yardım isteniyor.



- Bir göç dalgası olur mu?

Temenni ederim olmaz. Bizi sıkıntıya sokar.



- Suriye'de askeri müdahale bekliyor musunuz?

Öyle bir sürece girerse farklı olur. Tunus'ta 50 parti kuruldu. Daha da artacak. Mısır'da da parti sayısı artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey'e, yönetime el koyan olağanüstü konsey başkanı Tantavi, 'Seçimlerden sonra kim kazanırsa teslim edeceğim' diyor. Asker sözü. 6 ay, bir yıl sonra yol haritası belirlenir. Sonra askerin uzaklaşması olabilir. Ama orasını da rahatlatacaktır.



Vekil sayısı 315 de olabilir 335 de

- 2007'de yüzde 47'yle 340 milletvekili çıkardınız. 106 bin kişiyle yaptırdığınız ankette bir projeksiyona gittiniz mi?



Bu, Meclis'e girecek grup sayısına bağlı. Üç mü dört mü olacak, ona göre değişir. Bu sayı 315 de olabilir, 335 de...



Bizim Kanun Hükmünde Kararname çıkarmamız devlet bakanlıklarını kaldırmak için. Çünkü devlet bakanlıklarının kadrosu, bütçesi yok. Devlet bakanlıklarının kurulması, bir zamanlar birilerinin gönlünü almak içindi. Bir yerde bakanlık çoksa buralarda kadrolaşma var demektir.





'Cameron da sıcak bakmıyor'



- Kraliçe 2. Elizabeth'le görüşmeniz nasıl geçti?

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki durumla ilgili konuştuk. Son Türkiye ziyaretinden de çok etkilenmiş. Ticaret hacmini, 12 milyar dolardan iki katına rahatlıkla çıkarabiliriz.



- İngiltere Başbakanı Cameron, Libya'da muhalifleri silahlandırmaktan söz etti. Siz karşı çıktınız. İkili görüşmenizde konu açıldı mı?



O da aslında olumlu bakmıyor. Bizden böyle bir talebi olmadı. Bu konuyu ilk Obama söyledi. 'Türkiye olarak böyle bir konu gündemimizde yok' dedik.





'Hic yıldızları saymadım'



- Seçime yönelik anketlerde yüzde 45-50 gibi bir oranda gözüküyorsunuz. Sizin araştırmalarınız da aynı sonucu veriyor mu? Seçim beklentiniz nedir?



Biz ısrarla bir şeyi vurguladık. 2002 çıraklık, 2007 kalfalık, şimdi de ustalık dönemi diyoruz. İcraatlarımız halkın gözü önünde. Medya ne kadar kaçırırsa kaçırsın ortada. Kamuoyu yoklamalarını da intizamlı olarak yaptıran tek biziz. Üç ay kadar önce 106 bin denekle 81 vilayette araştırma yaptırdım. Partiyi kurarken de benzer bir araştırma yaptırmıştım. O zaman 42 bin denekle yapmıştık.106 bin deneğe, ilindeki millevtekillerinden memnun olup olmadıklarını sorduk. O zaman AK Parti milletvekillerinin durumu da ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu ve avanesi benim oran verdiğimden bahsediyor. Ben oran vermeyi sevmem. Ben yıldızları hiçbir zaman saymadım. Seçim günü ortaya çıkar. Kadın ve gençlik kollarımız iyi çalışıyor. 6 bin civarındaki aday adayı için temayül yoklaması yaptık. Şimdi partide bu kişilerle ilgili ilk aşama çalışma bitti, ikinci başladı. Sonra benim de aralarında bulunduğum bir heyet daha inceleyecek. Gerekirse anında

kamuoyu yoklaması yaptırılacak.



- Seçim sloganı nedir?



Seçimde yeni bir anayasa önem arz ediyor. Bunun yanında ikinci derece ama en önemlisi 2023 olacak. 15 Nisan'da seçim beyannamesinin açıklanmasını yapacağız. 11 Nisan'a kadar arkadaşlar çalışacak. Benim de yapacağım çalışmalar var. Sonra arkadaşlar beni brife edecek. 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon milli gelir, 25 bin dolar kişi başına milli gelir, 500 bin konut, bir bu kadar duble yol...





'BİR DÖNEM MOLA VERECEĞİZ'



- Ustalık dönemi dediniz. Bu, üçüncü döneminiz ne yapacaksınız?

Bir dönem mola vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bakarsınız mola hoşumuza gider tamamen bırakırız. Çekilip böyle sadece 'danışmanlık verelim' diyebiliriz.



- Bu dönemdeki son çalışma mı?

Türkiye artık dünya ülkesi, Kürt sorununu ilk ben söyledim. 2005’te Diyarbakır’da Kürt sorunu diye. Parti programında Kürt sorunu diyen biziz. Sayın Sezer'in de bulunduğu bir toplantıda, 'Benim bu ifadeyi kullanmamdan niye rahatsız oluyorsunuz?' diye sordum. Sonunda parti programımız halkın oyuna sunuldu ve kabul gördü. Ben programı konuşuyorum. Erbil sürecini gördünüz. Ben gittim. Kim rahatsız oldu? BDPÖ Kendileri sürekli Barzani ve Talabani'yle mekik dokur gibi görüştüler. Şimdi kestiler, 'Kürt sorununu burada konuş' diyorlar. Kandil ne işe yarar orada? Barış içinde işaret fişeklerini atalım. Bundan rahatsız olmaması gerekenler rahatsız oluyor. Hakkari, Diyarbakır’da yatırımdan rahatsız oluyorlar. Neden? Eskiden yapılmıyordu, 'Devlet buraya yatırım yapmıyor' diyorlardı. Şimdi bunlar ellerinden alındı. Okul, yol, hastane ne ihtiyaç varsa yapılıyor.







'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'



Bizim çok ciddi desteğe ihtiyacımız var. Medyanın bölgede yapılanları vermesi lazım. Bu veriler ortaya konulunca bunların iddiaları düşüp eriyecek. O zaman Kürt vatandaşlarımız nelerin olduğunu anlayacak. Kimin ne yaptığını görecek. Güneydoğu'ya yapılanları görünce ben de duygulanıyorum. Muş’tan Bitlis’e geçerken dağı delip tünel yapmışız. Bir yanından girip diğer yanından çıkıyor. Devletin elinin uzanmasıdır bu...



Halk sonuca varır



- Başkanlık sistemiyle ilgili referanduma gidebileceğinizi söylediniz...

Başkanlık sistemine girmeyelim. Seçim öncesi tekrar gündeme gelmesini istemiyorum. Seçim sonrası halk arasında tartışılır. Halk bir sonuca ulaşır. Halkın arasında tartışılmasını istiyorum.