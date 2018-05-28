Erdoğan, "Hepsi hikaye" demişti; dövizdeki artış ilacı da etkiliyor

Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi, hastaları da etkiliyor. Yurtdışından ilaç alımında sabitlenen 1 Euro/ 2.69 TL olan ilaç kuru, 31 Mayıs itibarıyla yüzde 2.5 artıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, artışın 7 kuruşa denk geldiğini belirterek, “Bu kur ilaçta kullanılan kurun çok altında olduğu için bulunamayan ilaç sorunu devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce "Çıkıyorsunuz yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya. Hepsi hikaye bunların" demişti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre TEİS Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaçfiyatlandırmasında kullanılan, 1 Euro için 2.69 lira olan ilaç kurunun değiştirilmediğini, 31 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile tüm ilaçlarda lira bazında yüzde 2.5 artış gerçekleştirileceğini anımsatarak “Güncel Euro kuru 5.55 TL, ilaçla Euro kuru hâlâ 2.69 TL. Yüzde 2.5’lik fiyat artışı bulunamayan ilaçlara deva olmayacak, Euro kuru yüzünden hastalarımız yine eczanelerimizde ilaç sorunu ile karşı karşıya kalacaktır” dedi. Saydan, ilaç fiyatlarında yapılan yüzde 2.5’lik artışın kur bazında 7 kuruşluk bir artışa denk geldiğini belirterek “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan resmi Euro kuru hâlâ 2.69TL olarak hesaplanıyor. Yapılan yüzde 2.5’lik artışı hesaba katarsak kur göreceli olarak 2.76 TL’ye yükseldi. Ancak ilaçta kullanılan kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayanilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Güncel kura göre, Eurobugün itibarıyla 5.55 seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir” diye konuştu.

"Göz damlaları bile yok"

Saydan şöyle devam etti:

“Özellikle güncel sorun olarak göz damlaları eczanelerde bulunamamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı düşük kur yüzünden ilaç firmaları bu ilaçları getiremiyor. İthalatçı firmalar yurtdışında satılan ilacı buraya getirdiğinde yarı fiyatından da aşağıda satmak zorunda kalıyor. Üretim maliyeti ve Türkiye’deki fiyat politikası yüzünden ilacını ya az getiriyor ya da hiç getirmiyor. Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalıdır.

"Ne kuru ya? Hepsi hikaye bunların"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Ey diğer adaylar... Çıkıyorsunuz yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya. Hepsi hikaye bunların. Biz George Soros'un kulu kölesi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. İşimizi gayet iyi biliyoruz. Biz George Soros'un kulu kölesi değiliz. Ey finans sektörü eğer siz yatırımcılarımıza manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır öderseniz. Ülkemiz serbest piyasa ekonomisinden de kambiyo rejiminden de geri dönmeyecektir. Piyasalar rahat olsun" demişti.