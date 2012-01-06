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Politika

Erdoğan hemşehrisinin cenaze namazına katıldı İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 16:51

-Erdoğan hemşehrisinin cenaze namazına katıldı İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Kasımpaşa Büyük Camisi'nde bir hemşehrisinin de cenaze namazına katıldı.  Üsküdar'daki konutundan çıktıktan sonra Kasımpaşa Büyük Camisi'ne gelen Başbakan Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Erdoğan, namazın ardından da trafik kazası sonucu ölen 48 yaşındaki Osman Nuri Öksüz'ün aynı camideki cenaze namazına katıldı. Başbakan Erdoğan, Öksüz'ün bir süre omuzlarda taşınan tabutunun arkasından cenaze aracının yanına giderek, Öksüz'ün yakınlarına bir kez daha taziyelerini bildirdi. Erdoğan, daha sonra yaklaşık 50 metre uzaklıktaki makam aracına yürürken bazı vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Erdoğan, kendisine ''Geçmiş olsun sayın Başbakanım'' diye seslenenlere de el sallayarak, ''Allah razı olsun'' dedi. Başbakan Erdoğan'a camide, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu da eşlik etti.

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