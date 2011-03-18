-ERDOĞAN: ''HEMEN ATEŞKES SAĞLANMALI'' ÇANAKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Libya'da BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararı hemen şimdi uygulamaya konulmalı ve hemen ateşkes sağlanmalıdır'' dedi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Erdoğan, dedelerimizin bundan 96 yıl önce tarihin akışını değiştirdiğini, yeni bir tarih yazdıklarını belirterek, bugün de bu coğrafyada tarihin yeniden yazıldığını, Türkiye'nin öncülüğünde halkların korkularını yendiğini, hak ve özgürlükleri için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Bu mücadele, hepimizin ortak mücadelesidir. Biz bu değişimin seyircisi değil, öznesi, sesi, sözcüsüyüz. Onların talebi bizim talebimizdir. İşte dün Gazi Mustafa Kemal Trablus'taydı, Derne'deydi. Oraya götüren ruh o gün neyse bugün de aynı ruhtur. Bunu böyle bilmek durumundayız. Onların derdi bizim derdimizdir. Bizim zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Sivil halkın, kadınların, çocukların katledilmesi karşısında elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Libya'da, 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda ateşkesin, az önce, Libya tarafından açıklandığını öğrendim. Ateşkesin derhal yürürlüğe girmesini, sivil halka karşı güç kullanımına derhal son verilmesini istiyoruz. Türkiye her zaman mazlumun ve hakkın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye, bölgedeki değişim ve dönüşümün yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye, hukukun, demokrasinin, insan haklarının tarafıdır ve bunun da böyle bilinmesini özellikle burada ifade ediyorum. Bundan sonra da bunun takipçisi olacağız. Libya'da, BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararı hemen şimdi uygulamaya konulmalı ve hemen ateşkes sağlanmalıdır. Az önce Başbakan ile görüştük. Ama devamı da önemli. 'Biz ateşkesi ilan ettik' dedi. Bu konuda bu sabah bir açıklama biz yapmıştık. Bunun takipçisi olacağımızı da söyledik. Türkiye olarak, Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak, dünyaya, bölgeye barış hakim olsun istiyoruz ve samimi bir şekilde bunun mücadelesini veriyoruz. Biz ilkelerle hareket ediyor ve sadece kardeşlik, barış, hukuk, adalet diye haykırıyoruz.'' Başbakan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda tüm bu coğrafyada çok büyük acılar yaşandığını, aradan 100 yıl geçmişken ''bu acılar tekrar yaşanmasın, acılar devam etmesin'' diyerek üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Çanakkale'de Mehmetçiğin kanının adeta sel olup aktığını, Çanakkale'de 96 yıl önce nice fidanların soldurulduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Biz artık bölgemizde, dünyada kan dursun istiyoruz. Ve insanın insana zulmü bitsin diyoruz. Bunu samimiyetle arzuluyoruz'' dedi.