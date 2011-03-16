-ERDOĞAN: HEDEFİMİZ BÖLGENİN BARIŞI MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Azerbaycan-Ermenistan sıkıntısı, Türkiye-Ermenistan sıkıntısını da çözmede bir kilit rol oynayacaktır diye düşünüyorum ve temenni ederim ki ardından Gürcistan-Rusya arasındaki sıkıntıyı da gidermek suretiyle bu beşli, bölgede ayrı bir güç oluştursun ve bizim hedefimiz, bölgenin barışını temine yönelik atılacak adımlardır, başka bir oyun asla söz konusu olamaz'' dedi. Erdoğan, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) tarafından kendisine verilen fahri doktora unvanının ardından hitap ettiği öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir öğrencinin, ''İyi terörist, kötü terörist konusunu sormak istiyorum. Bazı eylemlerden sonra bazı devletler askeri harekat yapıyor. Neticesinde insanlar ölüyor bu durumda gerçek terörist kim oluyor'' sorusunu yanıtlarken, terör eylemlerinin bir sebep-netice ilişkisini doğurduğunu ve terörizm ile teröristin aslında bir sebep teşkil ettiğini ifade etti. Devletin, terörle mücadelede özellikle sivillere zarar gelmemesi için gayret sarf ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Can mal güvenliğini sağlamakla sorumlu olan devlet özellikle sivile zarar vermeden terör eylemi ile mücadele etmenin şüphesiz ki gayreti içerisinde olacaktır. Fakat zaman zaman yaş-kuru meselesinde tabii ki kurunun yanında yaş da yanabiliyor. Çünkü sivil ile teröristin içiçe olduğu bölgeler de oluyor, bunu ayıklamakta sıkıntılar meydana gelebilir, sıkıntılar olabilir, temenni ederiz ki bunları birbirinden ayıklamak suretiyle eğer devletler bunu çözebilirse ki bizim 30 yıla yaklaşan terörle mücadelede en önemli sıkıntımız terörizmin ve teröristin tabii ki sivil ile kaynaşmış olmasıdır ve bu bizim sürecimizi de çok çok ileri taşımıştır.'' -KAFKASYA'DAKİ SORUNLAR- Erdoğan, bir başka öğrencinin, ''Türkiye ile Rusya'nın Kafkasya'da ve Ortaasya'da çıkarları bulunuyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye bölgede güçlenmek için yoğun çaba gösteriyor. Birinin etkili olabilmesi için diğerinin kaybetmesi gerekiyor. Türkiye'nin bölgedeki politikasının ana ekseni nedir?''sorusunu yanıtlarken, ortada ''eksen buluşması'' olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgede Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmaları olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu müşterek çalışmada bölgenin kalkınmasını, bölgenin gelişmesini hep birlikte sürdürmekteyiz. Bunun için bizim bir teklifimiz oldu ve bu teklife bölgedeki ülkeler olumlu yaklaştılar. Bu da Kafkasya İşbirliği Konseyi'ydi ve bu beş ülkeyi ilk etapta kapsayan bir açılımdı ve sıkıntıların olduğu süreçte atılmış bir adım; Rusya Federasyonu, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Dikkat edilirse sıkıntılı ülkelerin içinde yer aldığı böyle bir buluşma, böyle bir birleşim eksen kaymasını değil eksen buluşmasını getiren bir yaklaşım oldu. Şu anda başlamış süreç devam ediyor henüz istenilen verimi sağlamış değil ama atılmış bir adım, kabul görmüş bir adım olması sebebiyle çok çok önemli. Bu ülkeler içerisinde şu anda sıkıntılı olan ülkeler var, örneğin Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, Gürcistan-Rusya Federasyonu ilişkileri, bizim burada Türkiye-Ermenistan arasındaki malum sınırdan kaynaklanan bazı sıkıntılar, Azerbaycan-Ermenistan sorunundan kaynaklanan sıkıntılar var. Fakat şu anda Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerine Minsk Üçlüsü'nün değil de ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu'nun ev sahipliği yapması, burada adeta ipleri kendi eline geçirmiş gibi görünmesini bile ben önemli bir mesafe olarak görüyorum. Bu konuda bundan sonra atılabilecek adımlarda Türkiye'nin de daha etkin olabileceğini düşünüyorum. Şunu burada ifade edebilirim, Azerbaycan-Ermenistan sıkıntısı, Türkiye-Ermenistan sıkıntısını da çözmede bir kilit rol oynayacaktır diye düşünüyorum ve temenni ederim ki ardından Gürcistan-Rusya arasındaki sıkıntıyı da gidermek suretiyle bu beşli, bölgede ayrı bir güç oluştursun ve bizim hedefimiz, bölgenin barışını temine yönelik atılacak adımlardır, başka bir oyun asla söz konusu olamaz.''