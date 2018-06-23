Erdoğan: HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum; uyarıyı tatlı dille yapın, böyle bir yanlışa girmesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem'de korku herhalde bacayı sardı. Gidin sandalyelerde uyuyun, bahçede durun, ben de YSK'nın önüne gideceğim diyor. Gerek yok, gider oyunu kullanırsın" dedi.

HDP seçmeniyle ilgili olarak da AKP'lilere 'uyarıda' bulunan Erdoğan, "HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum. Onlara uyarıyı tatlı dille yapın, böyle bir yanlışa girmesinler. Bunlar Kürtçülük yaparak parlamentoyu böldüler" diye konuştu.

İstanbul Avcılar'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-Suruç'ta öldürülen Yıldız kardeşimizin abisini, aileyi tehdit ediyorlar. Kandil'de Karayılan mı, ne yılansa o tehdit ediyor. Gel burada söyle. Bunlar korkak korkak!

"HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum"

-Parlamento diyorsan sen de gel parlamentoya. Ama gelemez, Selo neyse bunlar da o. Ya benim 7 Haziran'da 53 kardeşimin ölümüne neden olan, meydanlara döken bu değil mi!

-HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum. Onlara uyarıyı tatlı dille yapın, böyle bir yanlışa girmesinler. Bunlar Kürtçülük yaparak parlamentoyu böldüler.

-Aman rehavete gerek yok.

"Yarın akşam çıkacak oylar, Mart 2019'un işaret fişeğidir"

-Çıkıyor Bay Muharrem ben fizik öğretmeniyim diyor, e n'olacak. Sen bir defa dershane işlettin, 10 tane öğretmenin SSK primini bile ödemedin. Fizik öğretmeni olmak başka bir şey, ülke yönetmek başka bir şey.

-Martta belediyeyi almaya hazır mısınız? Avcılar'ı artık bunlardan kurtarmanız lazım. Avcılar'ı bunlardan kurtaralım ki Avcılar hizmet görsün hizmet. Ben buna tahammül edemiyorum, etmek istemiyorum. Yarın akşam çıkacak oylar, Mart 2019'un işaret fişeğidir.