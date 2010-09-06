-ERDOĞAN: HAYIRSEVERLERLE PAKİSTAN'A GİTMEYİ PLANLIYORUM'' ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Halk oylamasından hemen sonra ben de geniş bir teknik ekiple, hayırseverlerle Pakistan'a gitmeyi planlıyorum. Allah nasip ederse halk oylamasından sonra geniş bir ekiple inşallah Rifat beyi de yanımıza alırız ve birlikte Pakistan'a gidip, bölgeyi bizzat görmemiz lazım'' dedi. Başbakan Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Resmi Konut'ta kabul etti. Hisarcıklıoğlu, kabulde Başbakan Erdoğan'a üyelerinden ilk etapta toplanan 7 milyon liralık çeki takdim etti. Başbakan Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başkanlığında, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve birçok hayır kurumunun devreye girdiğini söyledi. Başbakanlık Afet İşleri Başkanlığı olarak açılan hesaba şu ana kadar yatırılan paraların olduğunu belirten Erdoğan, birçok hayırseverin Pakistan için para gönderdiğini söyledi. Erdoğan, bugün itibarıyla TOBB'un da yaptığı yardımla birlikte bu rakamın 113 milyon liraya ulaştığını dile getirdi. Burada Türkiye'den Pakistan'a yapılan yardımı kast etmediğini anlatan Erdoğan, Türkiye olarak sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gönderdikleri 10 milyon doların bu rakama dahil olmadığını belirtti. Pakistan'a parasal yardım dışında ayni yardımların da gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, bu ülkeye 20 vagonluk tren gönderdiklerini, bu yardımın gıda, ilaç ve Mevlana evlerini kapsadığını anlattı. Başbakan Erdoğan, ayrıca gönderilen 56 TIR'da da ayni yardımlar bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Halk oylamasından hemen sonra ben de geniş bir teknik ekiple, hayırseverlerle Pakistan'a gitmeyi planlıyorum. Allah nasip ederse halk oylamasından sonra geniş bir ekiple inşallah Rifat beyi de yanımıza alırız ve birlikte Pakistan'a gidip bölgeyi bizzat görmemiz lazım. Biz orada istiyoruz ki 2005 Pakistan depreminde Muzafferabad'a da yaptığımız gibi yine oraya girelim yine orada Muzafferabad'a yaptığımız gibi adeta bir Türkiye inşa edelim. Hastaneleri ile okulları ile misafirhaneleri ile kültür merkezleri ile ibadethaneleri ile hatta hükümet konağı ile Muzafferabad'da bunları yaptık. Bizlere çok müteşekkir oldular. Orada gayet güzel bir şehir inşa ettik. Sayın Pakistan Başbakanı bana yazdığı mektupta 'burada da benzer bir çalışmayı Türkiye yaparsa çok daha memnun oluruz' dediler. Kendileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Bundan sonra da irtibat halinde olacağız. Hemen halk oylamasından sonra da bizzat bölgede yerinde tespit yaparak teknik ekiplerimizle birlikte adımlarımızı atacağız ve Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.''