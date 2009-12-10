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Erdoğan: Hayırlısı olsun

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şensoy'un talebiyle ilgili 'hayırlısı olsun' dedi.

10 Aralık 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, merkez görevine alınmasını talep eden ve bu talebi kabul edilen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nebi Şensoy'un talebiyle ilgili 'hayırlısı olsun' dedi.

Resmi bir ziyaret için Meksika'da bulunan Başbakan Erdoğan, temaslarına başlamak için konakladığı İntercontinatal Oteli'nden ayrılırken, gazetecilerin söz konusu konudakı sorusuna 'hayırlısı olsun' yanıtını verdi.

Bu arda Başbakan Erdoğan'ın programında yer alan Aztek Pramitlerini ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Öte yandan Başbakan Erdoğan, Meksika Ulusal Vatan Anıtı'na çelenk koydu. Resmi ziyaret için Meksika'da bulunan Erdoğan'ın Mexico City'deki ulusal anıta çelenk koyma töreninde iki ülkenin ulusal marşları okundu ve tören kıtası saygı atışı yaptı.

Törende, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen de bulundu.

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