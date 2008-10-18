Erdoğan: Hayırlı olsun

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini sağlayan daimi temsilcilere kokteyl ya da bir yemekle teşekkür etmek için yakında ABD’ye gideceğini açıkladı.Türkiye’nin ilk turda seçilmesinin sonucu taçlandırdığını belirten Erdoğan, “Şimdi önümüzde çok daha etkin, aktif bir küresel rol üstlenme fırsatı bulunmaktadır” dedi.Sonucu Babacan’dan telefonla öğrenen Erdoğan, basın toplantısında şunları kaydetti: “Beş yıldır uğraşıyorduk, hayırlı uğurlu olsun. Bu neticenin arkasında beş yıldır yürüttüğümüz diplomatik çabaların çok büyük tesiri olduğuna inanıyorum. Bu, uluslararası politikada artan ağırlığımızın, uluslararası toplumun ülkemize olan itimadının da bir sonucudur aslında. ”Erdoğan, BM’de ilk olarak Kafkasya, Irak, Afganistan başta olmak üzere bölgesel sorunları gündeme taşıyacaklarını söyledi.