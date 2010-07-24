-ERDOĞAN: HAYIR CEPHESİNDEN HAYIR GELİR Mİ? ELAZIĞ (A.A) - 24.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Soruyorum size bu hayır cephesinde bu ülkeye hayır gelir mi? Bunlar hayatlarında bir araya geldiler mi? Ama bak şimdi bir araya geliyor. Bu tablodan ülkemiz adına bir hayır çıkar mı?'' dedi. Erdoğan, Elazığ PTT Meydanı'nda düzenlene mitingde yaptığı konuşmada, MHP ve BDP'nin Anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söylediğini, ancak meclisteki görüşmeler sırasında değişikliğe destek vermediklerini hatırlattı. MHP'nin 1982'den beri Anayasadan şikayet ettiğini ifade eden Erdoğan, ''Değişmesi gerektiğini söylüyor ama hadi değiştirilim dediğimizde görüşme taleplerimizi bile çok nezaketsiz şekilde geri çevirdiler. BDP parti kapatmalarından şikayet ediyor. Anayasaya yönelik en ciddi eleştirileri getiriyor ama Anayasa oylamasından hem kendi kaçıyor, hem milletvekillerini kaçırıyor, hem de şimdi seçmen tabanını halk oylamasından kaçırıyor'' diye konuştu. Muhalefet partilerinin Anayasanın içeriğiyle ilgili eleştiri getirmediğine dikkati çeken Erdoğan, ''Millete anlatabilecekleri, ikna edebilecekleri bir tek argumanları, iddiaları var mı?. Konuyu sürekli farklı yönlere çekiyorlar. Bunların bugüne kadar bu millete bir hayırları dokunmadı ki bugün dokunsun'' dedi. Anayasa değişikliğinin AK Parti'nin projesi olmadığını belirten Erdoğan, ''Bu bir Türkiye projesidir. Bir millet projesidir. Yıllarca bundan şikayet ettiler. Yıllardır toplumumuzun farklı kesimleri bu arzusunu hep dile getirdi. Hadi gelin şimdi denince maalesef kaçtıklarını görüyoruz. Milletin bu beklentisi karşısında artık kimse duramaz'' diye konuştu. Erdoğan, ''Tek yürek halinde diyoruz ki, sevdamız millet, kararımız...''ifadelerini kullandığı sırada meydandakilerin, ''evet'' diye bitirmesi üzerine, ''Gakkoş bu ya, gakkoş bu'' dedi. Başbakan Erdoğan, muhalefetin ''Anayasa değişikliğini AK Parti'nin kendisi için yaptığı'' yönündeki eleştirilerine, hükümetin 7,5 yılda hükümetin yaptığı icraatları sayarak cevap erdi. -''ETNİK, BÖLGESEL VE DİNSEL MİLLİYETÇİLİĞE KARŞIYIZ''- Etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçiliğe karşı olduklarını belirten Erdoğan, ''Bizim için batı neyse doğu o, kuzey neyse güney o. 81 vilayetin hepsi de aynı. Aynı modern yapıya inşallah kavuşacak. Biz Müslüman olmayana da anı şekilde bakıyoruz'' dedi. Erdoğan, milliyetçiliği istismar edenlerin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bunlar ülkemizi tarihin en büyük krizine sürüklediler. Bu ülkenin itibarını ayaklar altına alırlarken biz Moğolistan'da, Türklerden kalma ilk yazılı eserlere, Orhun Anıtları'na, Balkanlar'daki, Ortadoğu'daki, Afrika'da tarihi mirasımıza, ata yadigarımıza sahip çıktık. Bunlar oralara uğramadılar bile. Birileri milliyetçilik üzerinde rant sağlamaya çalışırken, Saraybosna'dan Kudüs'e Sanaa'dan Kırım'a kadar bu milletin eserlerine sahip çıktık, onları tamir ettik. Bütün dünya susarken dünyanın her köşesindeki haksızlığa hukuksuzluğa. Bu milletin onuru adına biz sesimizi yükselttik. Filistin'de Gazze'de Kudüs'te sesimizi yükselttik'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''CHP, MHP, BDP, malum medya ve çetelerin'' Anayasa değişikliğine karşı çıktığını belirterek, ''Peki onlarla birlikte değişikliğe kim karşı çıkıyor? Terör örgütü de karşı çıkıyor. Soruyorum size bu hayır cephesinde bu ülkeye hayır gelir mi? Bunlar hayatlarında bir araya geldiler mi? Ama bak şimdi bir araya geliyor. Bu tablodan ülkemiz adına bir hayır çıkar mı? Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 11.7 büyüme kaydediyor. Ah, ah. İçerde biz bunlarla uğraşmasaydık, terör belasıyla uğraşmasaydık, bu yüzde 11.7 kim bilir nelere çıkacaktı'' diye konuştu. -''KARARLI BİR ADIM ATTIĞIMIZDA TERÖR YOĞUNLAŞIYOR''- Türkiye tarihinin en büyük kardeşlik projesini başlattığımızda, birlik ve bütünlüğünü pekiştirmek için kararlı bir adım atıldığında terör örgütünün eylemlerini yoğunlaştırdığını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlesinin başlatığında, çetelerle mücadele edildiğinde, 1982 Anayasındaki en kapsamlı en demokratik değişikliği yapmanın arifesinde bulunulduğunda, peki ne oluyor? Doğudan, Güneydoğudan acı şehit haberleri geliyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Sevgili kardeşlerim. Bu bir rastlantı olabilir mi? Şöyle bir geçmişe dönün, takvim yapraklarımı göz önüne getirin. Türkiye'nin ekonomisi ne kadar şaha kalktıysa ne zaman demokratikleşme adımları atıldıysa ne zaman kronik sorunlarıyla mücadele başladıysa işte o taşeronlar o zaman devreye girdi. bugün de aynı gayeyle, aynı amaçla devreye girdi. güya korkutacaklarını sanıyorlar. vazgeçireceklerini, geri adım attıracaklarını sanıyorlar. Biz korkmuyoruz korkmayacağız. geri adım atmayacağız. bizden öncelerin yaptığı gibi biz sinmeyeceğiz. Türkiye'yi büyütecek daha ileriye götürecek hiçbir adımdan kaçınmayacak. yolumuzda tam bir kararlıkla ilerleyeceğiz. terörle mücadele uzun bir mücadeledir. biz bunun farkındayız. sabır istiyor. El ele vereceğiz. omuz omuza vereceğizve bunu başaracağız.'' Elazığlıların 2007 halk oylamasında yüzde 86.6 gibi çok yüksek oranda Anayasa değişikliğine evet dediğini, 12 Eylülde Gakkoşlar diyarında çok daha büyük oranında evet beklediğini anlatan Erdoğan, şöyle dedi: ''Hazır mıyız buna? Bakın şunu özellikle bir daha tekrar ediyorum, bu halk oylamasında hükümet icraatlarını değil, bu halk oylamasında muhaletefin performansını değil, önceki seçimlerde MHP'ye gönül vermiş kardeşim, 12 Eylülde herhangi bir parti için değil, kendin için geleceğiz için oy kullanacaksın. CHP'yi destekleyen kardeşim, 12 Eylülde herhangi bir parti için değil, kendin ve çocukların, geleceğin için oy kullanacaksın. BDP'ye oy vermiş kardeşim 12 Eylülde Türkiye, kardeşliğimiz ve demokrasi için oy vereceksin.''