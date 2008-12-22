Erdoğan, Haşimi ile görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ile İstanbul'da bir araya geldi.



Başbakan Erdoğan, Tarık El Haşimi ile Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Basının kısa süre görüntü almasına izin verilen görüşme, saat 18.25'te başladı.



Basına kapalı görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Görüşmeye Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Irak heyetinden temsilciler katıldı.



Görüşmenin ardından Haşimi ve Erdoğan, ayrı ayrı çalışma ofisinden ayrıldı.



Görüşmede Haşimi'nin Irak'taki son durum hakkında Başbakan Erdoğan'a bilgi verdigi ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.



Türkiye'nin Irak'taki istikrarın devamlılığına ve demokrsinin yerleşmesine katkılarının gözden geçirildiği belirtilen görüşmelerde terör,ekonomik işbirliği ve bölgesel sorunların da konuşulduğu öğrenildi.



Irak'taki son terör saldırılarında yaralıların Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi yaralılara ilgi gösterilmesi ve Irak ile dayanışma içinde olunmasını Haşimi, takdir ile karşıladıklarını Türkiye'ye bu konuda müteşekkir olduklarını Babakan Erdoğan'a söylediği öğrenildi.



Ayrıca PKK'ya karşı işbirliği ve ortak hareket noktasında karşılıklı kararlılık gözden geçirildiği ve bu konuda görüşlerin teati edildiği belirtildi.



Irak Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Haşimi görüşmeden sonra konakladığı Conrad Otel'e geçti. Başbakan Erdoğan ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.30 sıralarında Ankara'ya gitti.



