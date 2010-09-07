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Politika

ERDOĞAN, HASAN ARSLAN'IN CENAZESİNDE ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 17:42

-ERDOĞAN, HASAN ARSLAN'IN CENAZESİNDE  ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın kardeşi ve Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mücahit Arslan'ın amcası Hasan Arslan'ın cenazesine katıldı.  Ankara Mesa Hastanesi'nde tedavi görürken dün yaşamını kaybeden Hasan Arslan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığındaki camiye getirildi. Arslan için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Cenaze namazında Başbakan Erdoğan, İhsan Arslan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın arasında saf tuttu. Cenaze namazına, Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, CHP Parti Meclisi üyesi Mesut Değer, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mücahit Arslan, AK Parti genel başkan yardımcıları, yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Arslan Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Başbakan Erdoğan, buradaki törene de katıldı. 

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