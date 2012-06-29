Erdoğan'dan Suriye'ye: Kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada hem Suriye'ye hem de CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "Kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız" sözleri ile Suriye'ye İstikakl Marşı ile mesaj veren Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ise, "Haritada Şam’ın yerini gösteremeyen biri dış politika dersi veremez” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Suriye'de düşürülen uçakla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar günü brifing verildiğini hatırlatarak, "Soracağınız ne varsa sorun. Tavsiyeleriniz varsa buyurun tavsiyelerinizi de söyleyin dedik. İnanır mısınız, 'pilotlarımız ne oldu ondan bir haber var mı', bunun dışında hemen hemen ciddi bir soru yok. Toplantıdan çıktı, birbiriyle çelişen ifadelerle Suriye'deki dikta rejiminden ziyade kendi hükümetinin maalesef eleştirisini yaptı. Böyle bir şey olur mu? Sen Suriye'nin Baas Partisi misin? Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi misin? Nesin" dedi.

'Şamar oğlanı arıyorsa aynaya baksın'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi Ortadoğu'nun şamar oğlanı haline getirdiler" şeklindeki eleştirilerine de yanıt veren Başbakan Erdoğan, "Sorumlu bir genel başkan kendi ülkesine şamar oğlanı benzetmesini yapmaz, yapamaz. Kusura bakmasın biz CHP Genel Başkanı'ndan dış politika dersi alacak değiliz. Eğer şamar oğlanı arıyorsa aynaya baksın" dedi.

'Anamuhalefet lideri ülkesinin yanında olmalıdır'

Erdoğan, muhalefete dönük eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu kadar hassasiyet gösteriyoruz. Acaba iktidar muhalefet ne yapabiliriz, bunun inceliğini gösteriyoruz ama incelik, nezaket bunlarda böyle bir şey söz konusu değil. Bu ülkenin milli değerleri diye bir şey bunlarda söz konusu değil. Bakın açık açık söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bugüne kadar başına gelmiş en büyük talihsizliktir. Hala siyasetçi olamadı. Anamuhalefet partisinin genel başkanı, en azından böyle milli bir meselede kendi ülkesinin yanında olmalıdır, yanında durmalıdır."

Türkiye'nin sınırlarına ilişkin hassasiyetlerini anlatan Erdoğan, İstiklal Marşı'na göndermede bulundu ve "Sınırlarımız sözkonusu olduğunda, hak, adalet sözkonusu olduğunda tıpkı İstiklal Marşımızın emrettiği gibi kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız. Biz büyük bir devletiz. onurlu bir milletiz. Biz tarihimizle olduğumuz kadar bugünümüzle, geleceğimizle büyük bir devletiz. Kendi halkına vahşice zulmeden, halkına ait silahları acımasızca halkına çeviren, çevre ülkelere hukuksuz saldırganlık yapan her kim olursa olsun hiç tereddüt etmeden haddini bildiririz" diye konuştu.

Kürtlere, Selahaddin Eyyubi ile çağrı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Şark'ın sevgili kumandanı Selahaddin-i Eyyübi'nin torunları, artık bu maşa örgüte, bu taşeron örgüte gereken cevabı vermelidirler. Terör örgütünün şu son saldırılarına bakıp, terör örgütünün ihanetini artık daha net biçimde görüp, hem örgüte hem de onun yardakçılarına Kürt kardeşim, 'yeter artık' diyerek tavrını koymalıdır" şeklinde konuştu.