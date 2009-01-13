Erdoğan: Harbe mi giriyoruz?

Baykal: Savcı Öz'e Başbakan talimat veriyor

'Baykal, çetelere avukatlık yapıyor'

'Suçlular sonuca katlanacak'

'Daha işin başındayız'

'Kredi kartı mağdurunu kabul etmiyorum'

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ergenekon operasyonlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi, CHP lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağır şekilde suçladı.'Bu silahların amacı ne? Harbe mi giriyoruz' sözleriyle kazılarda bulunan cephaneliklere dikkat çeken Erdoğan, gelecek kuşaklara temiz bir Türkiye bırakmak istediklerini açıkladı.Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:- Ana muhalefet liderinin hukuk mezunbu olduğunu biliyoruz, bir süre avukatlık yaptığını da biliyoruz. Bir dönem geliyor çetelerle mücadele edilmeli diyor, ama bir dönem geliyor çetelere avukatlık yapıyor. Bir dönem şeriatın kestiği parmak acımaz diyor, 6 ay geçiyor hakimlere korkusuzca hücum ediyor. Sayın Baykal neden çekiniyorsunuz, telaş etmenize gerek yok. Bakın Anadolu'da güzel bir laf var. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.Aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Bizim hukuka bakışımız budur. Akla karanın er geç açığa çıkacağından şüphe duymuyoruz. Gelin siz de adalete güvenin.Pazar günü aday açıklama toplantısı vesilesiyle görüşlerimi belirttim. Ortada devam eden bir soruşturma ve mahkeme var. Savcılarımız hakimlerimiz tamamen bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Süreç tamamen hukuk çerçevesinde işliyor. Daha işin başındayız, yolun başındayız daha neler çıkacak neler.Esasen Hükümet olarak da vatandaşlar olarak da bize düşen hukuk kurallarının en sağlam şekilde işlemesine yardımcı olmaktırYasamanın, yürütmenin, yargının yeri ayrıdır. Bu 3 erk birbirine müdahale edemez. Yürütme emniyetimiz için adaletin kendisine verdiği bir görevi yerine getirirken birileri niçin bundan rahatsız oluyor hayretle karşılıyorum. Durumdan vazife çıkarma gayreti içinde olanlar hukukun sağlıklı şekilde işlemesine engel olacaklardır.Demokraside bu 3 erk üzerine kurulmuştur. Hükümet olarak kirlilikleri ortaya çıkarmanın gayreti içinde olduk. Gelirken dedik ki mafyalarla mücadele edeceğiz dedik. Bu asla bir intikam hırsına değildir. Ana ve yavru muhalefet 'kızım sana söylüyorum gelinim sen işit' kabilinden ifadelerle bunun itikam hırsından kaynaklandığını ima ediyorlar. İnsaf ya. Bu çıkarılan bombalar, haritalar, silahlar neyin nesi?Bizi tebrik etmeniz lazım, teşekkür etmeniz lazım. Hangi kurumun içinde olursa olsun bunu yapanlar varsa bunun çıkarılması lazım. Yargı bunun için var.Biri için kalkıp suç işledi dediğimizde kurumları zan altında bırakmayızDün gece olanları görüyorsunuz? İnsanı hayrete düşüren silahlar...Harbe mi gidiyoruz ya nedir bu hal..Bu ülkede neler oluyor...Bunlar daha işin başı...Daha neler gelecek insanı düşündürüyor. Biz torunlarımıza temiz bir Türkiye bırakmak istiyoruz.Birilerinin bu işe cesaretle gitmesi gerekiyordu. Ben güvenle, cesaretle adım atan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.Diğer konu sicil affı, karşılıksız çek gibi nedenlerden kara listeye alınan vatandaşlarla ilgili. Kredi kartı mağdurunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Kartı kullanıyorsun sonra ödeyemeyince mağdur oluyorsun.Kredi kartı mağduru gibi bir ifadeyi literatüre sokmanın bir anlamı yok. Biz şirket ve vatandaşlarımızın bunu kapatması halinde kara listeden çıkmasını sağlayacağızYüzbini aşkın esnaf ve sanatkara yeni bir fırsat getiriyoruzAnaparasını ödeyecek olan esnaf ve sanatkarların temerrüt faiai 5 yıla kadar yeniden yapılandırılacak. Yani esnaf ve sanatkarın evi ya da işyeri hacizden kurtulacak