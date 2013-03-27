Erdoğan: Osmanlı'da eyalet sistemi vardı, 2023'te olsak tartışırdım

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, çözüm sürecine toplumsal desteği ölçmek amacıyla yaptırılan anketin sonucunu aktardı.

Erdoğan, CHP ve MHP'nin çözüm sürecine yönelik olumsuz tavırlarının "oylarındaki düşüşten" kaynaklandığını savundu. CHP ve MHP liderleri için "Hayat tecrübeleri yok ki bizi anlayabilsinler" diyen Erdoğan, "Havası çok farklı olacak" diyerek Türkiye'nin önümüzdeki dönemde geçireceği 3 seçimden en önemlisinin 2014'teki yerel seçimler olacağını vurguladı.

"Halkın yüzde 56'sı süreci destekliyor. Kararsızları dağıtınca bu oran yüzde 64'ü buluyor. Nevruz sonrası yaşananlarsa bu rakama zirve yaptıracak" diyen Başbakan, milliyetçi kesimlerin de sanılanın aksine süreci desteklediğini dile getirdi.

'Halka süreci anlatın'

Bu arada milletvekillerinden seçim bölgelerinde çözüm sürecine ilişkin halkı bilgilendirmelerini isteyen Başbakan Erdoğan'ın, "Milletin değerlerine aykırı bir şey yapılmayacak. Halka bunu söylemeniz yeter" dediği öğrenildi.

İstişare toplantısında söz alan 20 kadar milletvekili ve belediye başkanı ise, çözüm sürecinin MHP Lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye ve Adana'nın yörük köylerinde dahi umutla takip edildiği söyledi.

'Osmanlı'da eyalet vardı'

Erdoğan, eyalet sistemi tartışmalarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "Eyalet sistemi de getirilecek deniyor. Büyük devletlerde bunlar tartışılmaz. Osmanlı'da eyalet sistemi vardı. 2023'te olsak tartışırdım"