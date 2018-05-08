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Erdoğan: Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar (2) 

"OKUSALAR HERHALDE İNCİL'İN DE YASAKLANMASINI İSTERLER"  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Kuran-ı Kerim bildirisine tepki göstererek, "Önceki gün, Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını iste

08 Mayıs 2018 15:40

\"OKUSALAR HERHALDE İNCİL\'İN DE YASAKLANMASINI İSTERLER\" 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa\'daki Kuran-ı Kerim bildirisine tepki göstererek, \"Önceki gün, Fransa\'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış. Bunu söyleyenlerin  Kuran-ı Kerim\'den haberlerinin olmadığı çok belli de. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil\'i, Tevrat\'ı, Zebur\'u hiç okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil\'in de yasaklanmasını isterler. Ama bunların böyle bir dertleri, sorunları asla yok. Biz Batı ülklerini İslam, Türk düşmanlığı, ırkçılık konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor. Ey Batı bak; bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz? Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar yapsanız da biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz\" diye konuştu. 

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) 
 

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