Erdoğan, Hak-İş heyetiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetiyle bir araya geldi.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.