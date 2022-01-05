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Erdoğan, Hak-İş heyetiyle bir araya geldi

05 Ocak 2022 17:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetiyle bir araya geldi. 

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

 

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