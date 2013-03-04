Başbakan Erdoğan, Gürses'in 600 bin TL'lik borcunu sildirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Müslüm Gürses'ın hastaneye olan 600 bin TL'lik borcunu sildirdi.

Gürses’in son albümü “Veda”nın yapımcısı Medeni Uçar, Başbakan’ın sanatçının hastane borçlarını sildirdiğini açıkladı: “Başbakanımız, ziyaretinde sanatçının hastaneye olan 600 bin TL’lik borcunu sildirdi.” Uçar, ayrıca “Veda” isimli albüm öncesinde Gürses’e nakit ödeme yaptığını, ancak sanatçının kendisine “Neden peşin veriyorsun ki, ya ölürsem?” diye sorduğunu, ölümünü önceden hissetmiş olabileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gürses’i hastanede ziyaret etmişti.

Cenaze töreni bugün

Sanatçı için ilk olarak bugün saat 10.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma programı düzenlenecek. Ardından Gürses'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.