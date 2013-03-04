T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Başbakan Erdoğan, Gürses'in 600 bin TL'lik borcunu sildirdi

Başbakan Erdoğan'ın, Müslüm Gürses'in 600 bin TL'lik hastane borcunu sildiği ortaya çıktı

04 Mart 2013 10:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Müslüm Gürses'ın hastaneye olan 600 bin TL'lik borcunu sildirdi.

Gürses’in son albümü “Veda”nın yapımcısı Medeni Uçar, Başbakan’ın sanatçının hastane borçlarını sildirdiğini açıkladı: “Başbakanımız, ziyaretinde sanatçının hastaneye olan 600 bin TL’lik borcunu sildirdi.” Uçar, ayrıca “Veda” isimli albüm öncesinde Gürses’e nakit ödeme yaptığını, ancak sanatçının kendisine “Neden peşin veriyorsun ki, ya ölürsem?” diye sorduğunu, ölümünü önceden hissetmiş olabileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gürses’i hastanede ziyaret etmişti.

 

Cenaze töreni bugün

 

Sanatçı için ilk olarak bugün saat 10.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma programı düzenlenecek. Ardından Gürses'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanmüslüm gürsesborçhastane

İlgili Haberler

Müslüm Gürses'in durumu kritik

Deniz Şener: Kaybedebiliriz, ancak şu anda makineye bağlı olarak hayatı devam ediyor

Müslüm Gürses'in doktoru: Durumu iyiye gitmiyor, kaybedebiliriz

Geçirdiği by-pass ameliyatının ardından Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müslüm Gürses'ten kötü haber var

Müslüm Gürses hayatını kaybetti!

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses yaşamını yitirdi

Müslüm Gürses'in öyküsü

"Babalar, kimsenin bilmediği bir gizi biliyormuş ve o sırrı verecek olan sadece o’ymuş gibi davranır ya Müslüm Baba’nın da bilmese de biliyormuş gibi yapması yetiyordu"

İbrahim Tatlıses: Müslüm Baba yoğun bakımda kaptığı mikroptan öldü!

İbrahim Tatlıses: Senaryo hastanenin aynen planladığı gibi gitti. Baba zaten 1 hafta önce vefat etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24