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Dünya

Erdoğan Güney Amerika'ya gidiyor

Başbakan Erdoğan, 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Brezilya, Arjantin be Şili'ye resmi ziyarette bulunacak.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs-1 Haziran 2010 tarihleri arasında Brezilya, Arjantin ve Şili'ye resmi ziyarette bulunacak.
    

Başbakan Erdoğan, bu ziyaretler çerçevesinde 26-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenecek Medeniyetler
İttifakı Üçüncü Forumu'na katılacak.Başbakan Erdoğan, daha sonra Arjantin'e geçerek 31 Mayıs 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kırchner ile görüşecek.


Erdoğan, 1 Haziran 2010 tarihinde de Şili'de gerçekleştirilecek resmi görüşmeler kapsamında Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile bir araya gelecek ve temaslarını tamamlamasının ardından aynı gün Türkiye'ye hareket edecek.

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