-Erdoğan, Güney Afrika'dan ayrıldı PRETORİA (A.A) - 05.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki temaslarını tamamlayarak THY'ye ait uçakla saat TSİ 20.35'te İstanbul'a hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı Waterkloof Askeri Havaalanı'nda Türkiye'nin Pretoria Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler ve diğer yetkililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine ve kızı Sümeyye Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, iş adamları, bürokratlar ve basın mensuplarından oluşan heyet de İstanbul'a hareket etti. Öte yandan Erdoğan, hareketinden önce Midrand'da bulunan Apartheid Müzesini ziyaret etti.