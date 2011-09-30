-Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Pazartesi günü Güney Afrika Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde ziyarete ilişkin şu bilgiler verildi: ''Sayın Başbakanımız Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe'nin davetine icabetle 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde GAC'ne resmi bir ziyarette bulunacaklardır. Bilindiği üzere, GAC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mothlanthe, Sayın Başbakanımızın davetine icabetle 24-26 Mayıs 2010 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ülkemizden GAC'ne Başbakan düzeyindeki ilk ziyaret 2005 yılı Mart ayında Sayın Başbakanımız tarafından gerçekleştirilmiş, zamanın GAC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jacob Zuma ise 2003 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret etmiştir. GAC, Afrika kıtasında siyasi ve ekonomik gücüyle öne çıkmakta olup, Afrika'ya açılım politikamız çerçevesinde stratejik bir ülke konumundadır. Sayın Başbakanımıza GAC ziyaretleri sırasında bazı Bakanlarımızın, Parlamenterlerin, bürokratların ve iş adamlarının refakat etmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında, üst düzey ikili temasların yanı sıra, ikili ilişkilerimizin ahdi yapısının güçlendirilmesine yönelik bazı anlaşmaların imzalanması ve iki ülke iş adamlarını bir araya getirecek bir İş Forumu'nun düzenlenmesi öngörülmektedir.''