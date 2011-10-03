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Politika

Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 17:58

-Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti. THY'den kiralanan özel bir uçakla saat 14.15'te İstanbul'dan Johannesburg'a giden Başbakan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti. Başbakan Erdoğan ile birlikte bazı milletvekilleri, bürokratlar, iş adamları ve gazetecilerin de bulunduğu toplam 205 kişi de bu ülkeye gitti. 

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