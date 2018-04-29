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Gündem

Erdoğan: Gündemimizde bedelli askerlik yok

"Ş önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır"

29 Nisan 2018 20:17

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Müspet bakıyoruz" açıklamasından sonra gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedelli askerlik gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 


Bir gazetecinin bedelli askerlikle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur. Bu işlerin tabii istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

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