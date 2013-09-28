Erdoğan, 'Gönül Dağı'nı söyledi

Neşet Ertaş 1. Altın Bağlama Kültür/Sanat Ödülleri töreni için Kırşehir'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından, diğer sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Gönül Dağı türküsünü söyledi. Erdoğan'ın sesi, birçok sanatçının yanında sönük kalınca mikrofonun sesi artırıldı.

Erdoğan, "Neşet Ertaş'ın anısını her daim yaşatmalıyız" dedi. Erdoğan ayrıca Neşet Ertaş'ın tam bir aşk adamı olduğunu belirterek "Bir defasında, Dolmabahçe'de bana 'İnsanda aşk yoksa sazı eline almasın' demişti" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Medeniyetimizin özü aşktır

Çoğunlukla yaşarken hiç kimse vefa da göstermez. Ama geride öyle bir aşk, öyle bir iz bırakırlar ki kimse onu silemez. Her medeniyetin özü, temel yapı taşı vardır. Bizim medeniyetimizin özü Allaha şükür hep aşk olmuş. Aşk meşki getirmiş. Sevgi ve gönül medeniyeti olmuştur. Bu medeniyetin özünde Mevlana'nın, Yunus Emre gibiler var.

Neşet Ertaş sadece aşık değildi. İnsanda aşk yoksa sazı eline almasın diyor. Bir Dolmabahçe sohbetinde söylemişti. Söze ve saza aşkla can veren biriydi Neşet Ertaş. Gönül mimarıydı, muhattabı insandı. Gönül diliyle sesleniyordu. Gurbetin ne anlama geldiğini, hele hele yoksulluğu çok ağır öğrendi. O hep boyun eğdi, sesini çıkarmadı.

Tarif etmek zor

Ertaş'ı tarif etmek zor. Kelimeler kifayetsiz kalır. Gönül dostluğunu nesiller anlatacak. Aşkın, canın kokusunu emanet ettiği için kendisine minnettarız.

Aşkınla çalışan yorulmaz. Ne zaman ölürsem o zaman yoruldum işte derdi. Millet için kardeşlik için, can için çalışmaya devam edeceğiz.

Hakkımızı helal ettik

Sazını sözünü kendine azın edilip hakkını verdi.Sabrı ve sadakati gösterdi. Ertaş'ın sözleri bunun için çok değerlidir. Gönüller kırıp can incitmedim. Garip sazımı aldım gidiyom diyordu. Böyle yaşadı ve böyle gitti. Milletçe hakkımızı helal ettik, dua ediyoruz.

Gönül Dağı'nı söyledi

Başbakan Erdoğan daha sonra İsmail Türüt, Ahmet Özhan, Orhan Gencebay, Safiye Soyman, Fatih Kısaparmak ve törene katılan diğer sanatıçılarla birlikte Neşet Ertaş'ın ölümsüz eseri 'Gönül Dağı' türküsünü söyledi.

İbharim Tatlıses de, tören vesilesiyle, uzun bir aradan sonra sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın türkü söylerken çok heyecanlı olduğu görüldü. Erdoğan, yılların sanatçılarıyla birlikte türkü söylerken, sesi sanatçıların yanında biraz sönük kalınca, kendisine mikrofon yardımı yapıldı.

Ertaş ailesi törene katılmadı

Ertaş ailesi ise, usta ozanın adına düzenlenen törenin politikleştirildiğini ve Neşet Ertaş'ın bunu istemeyeceğini; törene katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Ertaş'ın telif hakları sahibi Hasan Saltık, Neşet Ertaş'ın politikaya alet edilemeyeceğini "Rahmetli ne sağa ne sola çekilmek istemezdi" sözleriyle belirtmiş, aile adına konuşan Hasan Ertaş da, "En son bilgilendirildik. En azından önceden haberdar etseler katılmama kararı vermezdik. Herkes Neşet Ertaş'ı anabilir, gece yapabilir ama bunun politik ve ticari amaçlı kullanılması bizi rahatsız eder" demişti.