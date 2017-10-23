Erdoğan, Gökçek'e randevu verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (23 Ekim 2017) Beştepe'de istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile görüşecek. Görüşmenin saat 16:00 ile 16:30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekim ayınan bu yana istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor. Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu. Bu görüşmenin bugün olması bekleniyordu.

Gökçek, en son 5 Ekim'de Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Erdoğan ile Gökçek görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in kulis haberi şöyle:

"Ankapar'ın bitirilmesini isteyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek’in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.

Başkan Gökçek, Erdoğan ile son randevusuna geçen haftadan beri hazırlanıyor. Belediye bürokratlarından devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Gökçek, bunları Cumhurbaşkanına sunmak için bir dosyada topladı. Ancak Gökçek için bu projeler içinde en önemlisi Ankapark. Gökçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 23 Nisan’da açılacağını duyurduğu Ankapark’ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söyleyeceği iddia edildi.

"Anket sonuçlarını da sunacak"

Gökçek’in ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götüreceği ifade edildi