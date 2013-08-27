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'Erdoğan gittikçe daha dengesiz davranmaya başladı'

Financial Times gazetesinde yazan Gideon Rachman, 'Gezi Parkı protestolarının askeri darbe habercisi olduğuna inanan Erdoğan'ın gittikçe daha dengesiz davranmaya başladığını' öne sürdü

27 Ağustos 2013 11:54

 

İngiliz Financial Times gazetesi Dış Haberler Müdürü Gideon Rachman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’daki müttefiklik ilişkileriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.Amerika'nın Orta Doğu'da en çok İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Körfez ülkelerine güvendiğini hatırlatan Rachman, Obama'yı büyük dış politika kararlarının beklediğini ifade etti.

Rachman'a göre Obama, Orta Doğu'da Amerikan etkisinin azalmasını isterken, müttefikler de farklı yönlerde gitmeye başlıyor.

Rachman, buna örnek olarak Mısır'daki gelişmeleri sunarak şu ifadeleri kullandı:

"Washington, Mısır'daki karşı devrimi desteklese bazı müttefiklerini mutlu, bazılarını da mutsuz edecektir.

Amerika'nın bölgedeki en eski müttefiki ve destekçisi Suudi Arabistan, Mısır'daki darbeyi destekliyor. İsrail de Kahire'deki gelişmelerden memnun.

Türk hükümetiyse Mısır'da olanlara oldukça öfkeli. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Obama'nın dostluğunu kazanmış bir lider. Eskiden Obama yönetiminde bulunan Vali Nasr, bir kitabında Obama'nın Erdoğan'ı sıklıkla aradığını, ve "tüm dünya liderlerinden daha çok onunla görüştüğünü" söylüyor.

Ama Erdoğan gittikçe daha da dengesiz davranmaya başladı. Ülkesindeki sokak protestolarının Mısır'da olduğu gibi bir askeri darbenin habercisi olduğuna inanıyor.

Ayrıca baskı altında gittikçe daha da kulağa garip gelen komplo teorilerine başvuruyor. Örneğin geçen hafta Mısır'daki darbenin İsrail tarafından tasarlandığını iddia etti.

Obama, Türkiye ile İsrail arasındaki söz savaşını sonlandırdığını düşünüyordu. Ama şimdi bu hassas itilaf bir kez daha çatlıyor."

 

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