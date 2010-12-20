-ERDOĞAN: GİRİŞİMCİ RİSKE GİRMİYOR ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Otel sayımız hızla artsın istiyoruz. Bu konularda atılan bir adım var mı? atılmıyor. Girişimci, 'en çok parayı nereden kazanırım' diye bakıyor, riske girmiyor ama ekonomi risktir'' dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu'nun, Bilkent Otel'de düzenlenen genel kuruluna katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de turizm sektörünün son 8 yılda ''tüm takdirleri ziyadesiyle hak eden bir büyüme kaydettiğini'' belirtti. Erdoğan, turist sayısının 2009 yılında 27 milyona, turizm gelirinin ise 21 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, ''Kriz nedeniyle dünyada turist sayası ve geliri düşerken biz bunları artırdık. Bu rakamlar önemli ve gurur verici ancak yeterli değil. Biz sadece İstanbul ve Kapadokya çevresinde bu rakamları elde edebiliriz. Türkiye'nin bu potansiyele sahip olduğunu görüyorum'' dedi. Bazı bölgelerdeki otel yatırımları konusundaki eksiklikleri dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizim, Türkiye'deki turizm destinasyonu acaba 5 il mi? Sadece İstanbul, Antalya, Kapadokya mı? Acaba bunların dışında güçlü destinasyonlarımız yok mu? Bizim 81 ilimizin 81'i de özel birer destinasyondur ama bunun üzerinde çalışmamız lazım. Biz devlet olarak buralarda altyapıyı, havaalanlarıyla, yollarıyla yapmak zorundayız, yapıyoruz. Bakıyorum ki ne Muş'ta ne Bitlis'te doğru dürüst bir otel var. Yol ve havaalanı var, bir tane otel yok. Peki niçin böyle bir atılımın içine girmiyoruz? Türkiye kalkındırılacaksa hep beraber atalım adımları. Oralarda da bu sıçramayı yapalım. Bitlis'te 71, Muş'ta 106 tesisin açılışın yaptık. Buraları ayağa kaldırıyoruz ama çoğunuzun bunlardan haberi yok. Oralarda duble yolların olduğundan haberiniz yok. Aranızda Muş'u görmeyen vardır. Türkiye değişiyor. Oraya 4 yıldızlı otel yakışmaz mı, yakışır. Aynı şekilde Muş-Bitlis arasında 81 kilometre yolu yaptık, dağları deldik. Gel, bir tane otel yok. Önce adımlar atılacak sonra kanun... Biz otelcilere her türlü desteği verdik, bunu kimse inkar edemez. Ben alkışa da meraklı değilim. Ben milletin hizmetkarıyım, efendi değil. Bir şey yapacaksak dayanışma içinde yapacağız. Biz yolları, havaalanları, marinaları yapacağız. Sadece 5-6 ilde odaklaşan bir şey olacak...'' Başbakan Erdoğan, Akdamar Adası, Ahlat, Adilcevaz ve Mardin'in tarihi ve doğal güzellikler açısından zenginliğine işaret ederek, buralarda da otel yatırımı yapılmamasını eleştirdi. Erdoğan, turizmcilerin Gazi Havalanıyla ilgili talepleri olduğuna da değinerek, bu havalanının büyük uçakların inmesine uygun olmadığını, bu konuda Hükümet olarak sorumluluk alamayacaklarını bildirdi.