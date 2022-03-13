Erdoğan, "gidiyorlarsa gitsinler" demişti; Kaftancıoğlu ve hekimlerden afişli yanıt: Hiçbir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var

İstanbul’da reklam panolarına, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun, “İstanbul'un yaralarını sardık, şimdi sıra Türkiye'de. Hiçbir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var" yazılı afişleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleriyle eleştirdiği doktorlara, meslektaşları olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan destek geldi. Kendisi de tıp doktoru olan Canan Kaftancıoğlu'nun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırlattığı afişler reklam panolarına asıldı. Afişte, “İstanbul'un yaralarını sardık, şimdi sıra Türkiye'de. Hiç bir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var" mesajı yer aldı.

Öte yandan Tıp Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu da bir bildirge yayımladı. Bildirge şöyle:

"En riskli mesleği uygulayan hekimlere hak ettikleri insanca koşullar sağlanmalı"

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İlçe Örgütleri olarak, insan sağlığı için özveriyle hizmet eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Günümüzde sağlık alanında yaşanan büyük sorunların farkındayız, haklı talepleri var gücümüzle destekliyoruz ve çözüm için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Değerli Hekimler, En uzun eğitimi alan, en riskli, en zor ve en yoğun mesleği uygulayan hekimlere hak ettikleri insanca yaşama koşulları sağlanmalı ve emeklerinin karşılığı olabilecek düzeyde maaş verilmelidir. Emekli hekimlerin maaşları da arttırılmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri halk sağlığının ve koruyucu tıbbın temelidir. Aile Sağlık Merkezleri tümüyle kamu hizmetine dönüşmeli, binaları kamu binası olmalı, kira-kiracı ilişkisi kaldırılmalı, yardımcı personel atamaları bir an önce yapılmalıdır. Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır. Asistan hekimlerin nöbet ve çalışma koşulları düzeltilmeli, nöbet ertesi izin hakları verilmeli, ağır hizmet yüküne son verilerek eğitimleri için yeterli süre ayrılmalıdır.

"3600 ek gösterge uygulanmalıdır"

Değerli hemşireler ve tüm sağlık çalışanları, sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bugün hekimlerle birlikte hemşireler ve tüm sağlık çalışanları da ağır hizmet koşulları altında ezilmekte ve emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, maaşlarında ivedilikle artış yapılarak 3600 ek gösterge uygulanmalıdır.

"Sağlıkta şiddet yasası en kısa zamanda eksiksiz kabul edilmeli"

Sevgili halkımız, hastalar ve hasta yakınları, bugün sağlıkta yaşadığımız tüm sorunlar uygulanan yanlış politikaların sonucudur. İktidar sağlığı bir hak olmaktan çıkararak, kar amaçlı verilen bir hizmet haline getirmiştir. Kamu hastane ve üniversitelerine verilen destek azaltılmış, özel hastanecilik teşvik edilmiş, sağlığın korunması yerine müşteri olarak görülen hasta sayısı artışı hedeflenmiştir. Sağlık çalışanları, bugün yaşanmakta olan aksaklıkların sorumlusu değil, mağdurudur. Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete derhal son verilmeli, bu tür davranışlar hem vicdanen hem de en ciddi adli cezalarla mahkum edilmelidir. Hekimlerimizin en acil talebi olan TTB’nin hazırladığı ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ en kısa zamanda eksiksiz kabul edilmeli ve güvenli işyerleri oluşturulmalıdır.

"Hepimizin sağlığı ciddi tehdit altındadır"

Sağlıkta yaşanan şiddet, kötü çalışma koşulları, düşük maaşlar nedeniyle binlerce hekim istifa etmekte, bir çoğu yurtdışına gitmekte ya da mesleği bırakmaktadır. Riskli cerrahi ve dahili uzmanlık dallarını tercih eden tıp mezunu sayısı hızla azalmaktadır. Bugün bazı hastanelerde önemli branşlarda uzman eksiği vardır. Hepimizin sağlığı ciddi tehdit altındadır. Muayene ve tetkik randevularında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bir çok hastanede hastalara 5 dakikada bir randevu verilmesi kabul edilemez. Muayene süresi en az 20 dakika olmalıdır. CHP bu taleplerin takipçisi olarak kararlılıkla mücadele edecek, iktidara geldiğinde ise öncelikle ele alarak sorunları çözecektir.”