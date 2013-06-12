Erdoğan, Gezi Parkı için belirlediği heyetiyle görüşüyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı gösterileri ile ilgili olarak 11 kişilik bir heyetle görüşmeye başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırılarak heyette şu isimlerin yer aldığı belirtildi:

Ahmet Mümtaz Taylan (Oyuncu)

Prof. Dr. Betül Tanbay (Matematikçi)

Bülent Peker (Başbakan Erdoğan'a açık mektup yazan AKP destekçisi)

Prof. Dr. Hale Çıracı (Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı)

Yrd. Doç. Dr. İpek Akpınar (Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı)

Kutluğ Ataman (Sinema Yönetmeni)

Nil Eyüpoğlu (Öğrenci)

Rümeysa Kiger (Sanat Yönetmeni)

Selva Gürdoğan (Mimar)

Zehra Öney (Sosyal Medya Uzmanı)

Zülfikar Kürüm (Yayıncı)

AA'nın aktardığına göre, görüşmede İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de yer alıyor.

Gezi Parkı'nda bulunan Taksim Platformu üyeleri, Başbakan Erdoğan ile görüşmelerinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Prof. Betül Tanbay, platformda yer almasına rağmen, görüşmeye "kişisel" olarak katılıyor.

Heyetteki isimlerden Kutluğ Ataman'ın tıklayın "Şişeden çıkan cin geri girmemeli" başlıklı yazısı bugün Independent gazetesinde yayınlanmıştı.

Türk medyasındaki haberlerde, Erdoğan ile görüşmeye 20 kişinin katılacağı belirtiliyordu.

Medyada adı geçen pek çok isim davet edildikleri iddialarını yalanlarken, gazeteci Hayko Bağdat ve Greenpeace Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı, dünkü şiddet olayları nedeniyle görüşmeye tıklayın katılmayacaklarını duyurdu.

Bu arada, müzik grubu Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da, 11 kişilik heyetin ardından Başbakan Erdoğan ile yapacağı söylenen görüşmeye gitmekten vazgeçti.

Özoğuz, Twitter hesabından yayınladığı mesajında şöyle dedi: "Özür dileyerek kurunun yanında yaşın da yandığı bu süreci benden daha iyi ifade edecek üstadlarımıza öncelik tanınması gerektiğine inanıyorum."

Erdoğan'ın akşam saatlerinde karikatürist ve film yapımcısı Hasan Kaçan ve "Polat Alemdar" karakteriyle ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan'ın yarınki konuğu ise ünlü oyuncu Hülya Avşar olacak.