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Erdoğan Gezi olaylarından sonra ilk kez Dolmabahçe Camii'nde

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı olaylarında eylemcilerin sığındığı cami olan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne gelerek Cuma namazı kıldı

11 Nisan 2014 17:55

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı olayları sonrası ilk kez Cuma namazı için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi.  

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilerin sığınmasıyla gündeme gelen camide Başbakan Erdoğan, daha önce sık sık cuma namazı kılıyordu. Erdoğan, Gezi Parkı olayları sırasında camiye sığınan göstericilere "camiye ayakkabı ile girdiler, içki içtiler" şeklinde tepki göstermişti

Gezi Parkı olayları sonrası ilk kez  Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne gelen Erdoğan en son 10 Mayıs 2013'te burada cuma namazı kılmıştı.

Başbakan Erdoğan cuma namazının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Gazetecilere açıklama yapmayan Başbakan, daha sonra camiden ayrıldı.
 

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