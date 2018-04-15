Erdoğan: George seni bir yere kadar saklar; FETO seni de getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı firari şüphelisi Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, "George seni bir yere kadar saklar, FETO seni de getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beykoz. olağan ilçe kongresi öncesinde dışarıda toplanan kalabalığa seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Orayı şöyle bir gezdik, orada eski günleri hatırladım. Benimle kuşak olanlar hatırlar. Orada mısır kazanları vardı. O mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mıyız? Altına otoparkımızı yaparak orayı bir kasır haline getirelim. Sayın başkan onu da bu yaza yetiştirelim. Beykozlu oraya layık değil. Yapmamız lazım. Biz ta Kasımpaşa'dan pikniğe geliyorduk. Orada sahada vardı, maç yapardık. Arkamdaki Paşabahçe Stadı'nın dili olsa da konuşsa, ne günler geçirdik.

- Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhde karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir.

-Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar.

- Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum, belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Kimsenin oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin. Burada Karadenizli ağırlıkta değil mi? Ben de Karadenizliyim. Ama ayrım yapamam."

- Biz bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İMF'ye borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 Milyar Dolar'dı şimdi, 120 Milyar Dolar. SİHA'larımız var, İHA'larımız var. Bay Kemal bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin kılıç kuşananındır.

- Bize Afrin'in merkezine girmeyin dedi, sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen adamlarını Esed'e yolla

- George seni bir yere kadar saklar; FETO seni de getireceğiz