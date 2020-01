Erdoğan gençlere seslendi: Birileri barbarlık yapıyor diye pısıp geri adım atmayacaksınız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in tüm hayatının “İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz” ilahi mesajının ruhundan ve pratiğinden ibaret olduğunu belirterek, gençlere, “Korkmayacaksınız inançlarınızdan dolayı sıkılmayacaksınız. Birileri barbarca yakıp yıkıyor diye pısıp geri adım atmayacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen, “Büyük Doğu Düşüncesi ve Necip Fazıl Kısakürek’in Eserlerinde ‘İdeal Türk Gençliğinin Nitelikleri’” konulu makale yarışmasının ödül törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan üniversitelerde başörtü meselesine değindi.

Başörtülü öğrencilerin üniversite eğitimi almak için yurtdışına gittiğini ifade eden Erdoğan, "Necip Fazıl’ın bize bıraktığı en büyük eser özgüven. Bu ülkenin sahibi şucular bucular, elitler, sermaye değil, kalemini kiralayanlar, satanlar, her rüzgarda eğilenler mütefekkirler değil, kalemini güce kiralayan muharrirler, emirle manşet dizen uşaklar değil. Bu ülkenin sahibi 76 milyonun tamamıdır. Bu ülkenin kız çocukları üniversitelerde başörtüsü ile okuma mücadelesi verirken, çarpık bir zihniyetin temsilcisi ‘Gitsinler Suudi Arabistan’da okusunlar’ dedi. Bu ülkenin evlatları başörtülü oldukları için, katsayı engeline takıldıkları için gurbette ilim mücadelesi verdiler" dedi.

Başı açık olanla, başı inancından dolayı kapalı olanların her fırsattan eşit yararlanacağını ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim yurdumuz, toprağımız. 76 milyon bir, beraber, Türkiye olarak yaşadığımız topraklarıdır. Bizim anavatanımızdan başka gidecek yerimiz yok. O yüzden gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehit dedelerimizin kabirlerini hiç ama hiç terk etmeye niyetimiz yok. Bu topraklarda garip olmaya, parya olmaya hiç niyetimiz yok. O günler geride kalmıştır. Başı açık olanla, başı inancından dolayı kapalı olan bu ülkede kardeşçe yaşayacak, her fırsattan eşit yararlanacaktır. Her inanç bu topraklarda özgürce yaşama imkanı bulacaktır. Birilerinin gelip bizi sınıflara, kompartımanlara ayırmalarına, kamplara bölmelerine göz yummayacağız."

Gençlere seslenen Erdoğan, "Siz korkmayacak, çekinmeyecek, tereddüt etmeyecek, değer ve inançlarınızdan dolayı utanmayacak, sıkılmayacak asla geride durmayacaksınız. Birilerinin sesi çok çıkıyor, arsız diye, barbarlık yapıyor pısıp geri adım atmayacaksınız. Üstadın dediği gibi, fikrin öfkesine gem vuracak, fikirsiz öfkeden geri duracaksınız.”