Erdoğan gelmeyince salon boşaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu sabah İstanbul’da katılacağı Van Ekonomi zirvesi programını başka bir programının uzaması nedeniyle iptal etti. Erdoğan’ın programını iptal etmesinin duyurulması üzerinde Cumhurbaşkanı’nı Haliç Kongre Merkezi’nin Büyük Salonu’nda bekleyen kalabalık dağıldı. Salonda sadece birkaç izleyici kaldı.

Öte yandan sabah saatlerinde Van Ekonomi Zirvesi’nde konuşması beklenen Van Belediye Başkanı Bekir Kaya programda konuşmasının bulunmaması nedeniyle zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah İstanbul’da katılacağı programı iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi programında saat 11:00’de Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek "Van Ekonomi Zirvesine" katılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın ikametgahındaki programının uzaması nedeniyle saat 11.00’deki programa katılamayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılmayacağının duyurulmasının ardından Haliç Kongre Merkezinin büyük salonu boş kaldı.

Erdoğan'ın toplantıya katılmayacağı açıklandıktan sonra salon boşaldı.

Tepki tweetleri

Erdoğan’ın programını iptal ettiğinin açıklamasından önce ise Van Belediye Başkanı Bekir Kaya zirveye katılmayacağını tweet atarak duyurdu. Kaya, "Bugün İstanbul’da düzenlenecek olan Van Ekonomi Zirvesi’ne, cumhurbaşkanın konuşmamıza tahammül göstermemesinden dolayı katılamayacağım "diye yazdı. Kaya bir sonraki tweetinde ise "Belediye başkanının konuşturulmadığı bir zirvede kent ekonomisinin de canı cehenneme. İşte devletin vana bakış açısı. Depremde de böyleydi " dedi.