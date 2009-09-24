Erdoğan: Gazze'ye sırt çevirdiniz!

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na seslenen Başbakan Erdoğan, uluslararası toplumu, 9 ay önce yaşana savaşın ardından Gazze'ye sırt çevrimekle suçladı.

Erdoğan'dan barışçıl amaçlı 'nükleer'e destek!



"2010 baharında Kıbrıs'ta yeni bir referandum yapılmalı" diyen Erdoğan, Rumların bir kez daha ‘hayır’ demesi halinde, KKTC'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Millelter Genel Kurulu’ndaki konuşmasına, örgütün reformdan geçmesi gerektiğini söyleyerek başladı.

"Komşularımızla sıfır sorun politikası çerçevesinde Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı" diyen Erdoğan, uluslararası toplumu Gazze'ye sırtını çevirmekle suçladı.

Gazze için verilen sözler tutulmadı

Erdoğan, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Gazze'deki insani trajedi halen devam ediyor. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, içilecek su bulamıyor, bu tabloya karşı biz insani görevimizi yapıyor muyuz? Acaba BM ne yapabiliyor veya Güvenlik Konseyi ne yapabiliyor? Böyle bir yaptırım gücü var mı yok mu? Bunun üzerinde özellikle hassasiyetle durmamız gerekiyor. Gazze için verilen sözler tutulmadı" şeklinde konuştu.

Kıbrıs meselesi



Kıbrıs müzakerelerinin sonsuza dek süremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs'ta en geç 2010 baharında referanduma gidilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, “'Mevcut müzakere sürecinde tüm tarafların yapıcı davranmaları halinde bu yıl sonuna kadar kapsamlı çözüme ulaşılması mümkündür. Tarafların uzlaşamadığı noktalarda 2004'de olduğu gibi BM Genel Sekreteri'nin devreye girmesi gerektiğine inanıyoruz. Hedefimiz; varılacak çözümü en geç 2010 yılı bahar aylarında referanduma götürmek olmalıdır.

Ancak 2004 yılında olduğu gibi Rum uzlaşmazlığı yüzünden yine çözüm bulunamadığı takdirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki statüsünün normalleştirilmesi artık ertelenemeyecek bir zorunluluk haline gelecektir” ifadelerini kullandı.