Erdoğan, Gazze saldırısına niye öfkelendi?

Hükümetin dış politikasının en önemli mimarlarından biri olan Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'yi bombalaması üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan'ın neden çok sert tepki gösterdiğini anlattı.

İsrail'de 5 yıl görev yapan Dışişleri Bakanlığı'nın beyin takımından Feridun Sinirlioğlu ile birlikte İstanbul'da gazetecilerle buluşan Davutoğlu, Gazze'nin bombalanmasından önce İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in Türkiye'yi ziyaret ederek Başbakan Erdoğan'la görüştüğünü anımsattı. Davutoğlu, Erdoğan'ın öfkesinin ve sert eleştirilerinin nedenlerini şöyle anlattı:



'Alınganlığın sebebi ilkesel'



'Olmert'in Başbakanımızla görüştüğü o bir hafta içinde biz İsrail-Suriye arasındaki doğrudan görüşmelere çok yaklaşmıştık. Birkaç gün içinde sonuç alabilecek noktaya gelmiştik. Olmert'le beş saat boyunca bunlar görüşülmüştü. Hava olumluydu. Evet o gün Gazze'yi konuştular. Başbakanımız konuyu açtı. Süreç böyle ilerlerken Lübnan'da ya da Gazze'de bir hareket istemiyoruz demişti. Lübnan'dan kasıt Suriye, Gazze'den kasıt İsrail'di.



Başbakanımızın alınganlığının sebebi ilkesel. İsrail'e karşı ilkesel, insani değerleri savunuyor. O çocuk cinayetleri karşısında Türkiye gibi bir ülke sessiz kalamaz. Bölgede etkinlik peşinde koşan büyük bir ülkenin lideri olarak etnik veya dini herhangi bir fark gözetmeksizin o saldırılara karşı çıkar.



Başbakanımız bölge barışı açısından endişelerini dile getirdi. 'Devreye girelim' dedi. 'Mısır'a saygılıyız ama biz de yardımcı olalım. Çözüm alınması için bu gerekli görünüyor' diye devam etti. Biz bu işi Mısır'la yürüteceğiz ama gidince konuşayım, size döneyim dedi. Dönüşü Gazze saldırılarıyla oldu. Başbakanımızın kişiliğini biliyorsunuz. Buna çok tepki gösterdi. Kriz patladıktan sonra Olmert görüşmek istedi. Başbakanımız 'Ateşkes görüşecekse tamam, o gelip resim vermek istiyorsa olmaz' dedi.'

