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ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORUSUNU YANITLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 33

22 Kasım 2017 15:58

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 33. Bakanlar Oturumu\'nun ardından Azerbaycan Televizyonu muhabirinin sorusunu yanıtladı. 
Muhabirin \"Soçi\'ye gidiyorsunuz? Dağlık Karabağ da gündeminizde olacak mı?\" şeklinde sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Geçen gidişimde Dağlık Karabağ\'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını; çünkü artık süre 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işe yine bu bölgede çözecek güç Rusya\'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız\" diye cevap verdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın soruyu cevaplaması

22.11.2017 - 12.48 - Haber Kodu : 171122087

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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