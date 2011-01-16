-ERDOĞAN: GALATASARAY'IN BİR ALLAH KURUŞU YOK İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Stadı'nın yapımında Galatasaray Kulübünün bir kuruşu olmadığını, stadın TOKİ tarafından yapıldığını belirterek, ''Ve Galatasaray Kulübümüzün de kullanma hakkı olarak kendisine tahsis edilmiştir ve bunun da anlaşmaları yapılacak. Daha yapılmış değil'' dedi. Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 28 kavşak ve yol, 3 spor salonu, 2 metro istasyonu ve 3 adet stadın bağlantı tüneli toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Seyrantepe'de Galatasaray Kulübü için yapılan stadın açılışında yaşanan olaylara değindi. Erdoğan, kendi talimatıyla, Seyrantepe Stadı'na bir istasyon eklendiğini söyledi. Sinan Erdem Kapalı Spor Kompleksini tıklım tıklım dolduranlardan asla yuhalama istemediğini ifade eden Erdoğan, ''Çünkü sizin ferasetinize inanıyorum. Ama bir gerçeğin de bilinmesini istiyorum'' diye konuştu. Konuşması salonda bulunanlar tarafından ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla kesilen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz hiçbir zaman ülkemizde ayrımcılıktan yana olmadık, olmayacağız. Kim ne yaparsa yapsın, olmayacağız. Fakat şunun bilinmesini isteriz. Biz Galatasaray gibi güzide bir külümüzün adeta belli bir yere sıkışmış olan Ali Sami Yen'den kurtarılıp daha geniş bir alanda farklı bir stada, daha geniş bir tesise kavuşmasını gelen talep üzerine arzu ettik. Merhum Özhan Canaydın bana bu talebi getirdiği zaman olumlu baktığımı, konuyla ilgili gerekli olarak desteği vereceğimizi söyledim. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımla, TOKİ ile o dönemdeki Spordan Sorumlu Devlet Bakanım ile paylaştım ve bu şekilde bu yatırıma başladık. İhaleyi ilk alan müteahhit firma bu işi götüremedi. Götüremeyince biz ne olursa olsun gerekirse TOKİ olarak bu işi bitireceğiz' dedik. Çünkü bunu ortada bırakamazdık. Şimdi birileri çıkıyor 'efendim Seyrantepe Stadı'nı burada filancanın, filancanın, filancının emeği vardır.' Burada çok açık konuşuyorum, Seyrantepe Stadı'nın A'dan Z'ye yapımında Gayatasaray Kulübünün bir Allah kuruşu yoktur. Tamamıyla bu tesis Toplu Konut İdaremiz tarafından yapılmıştır. Ve Galatasaray Kulübümüzün de kullanma hakkı olarak kendisine tahsis edilmiştir ve bunun da anlaşmaları yapılacak daha yapılmış değil. Şimdi burada ben farklı bir kulübe, Devlet Bakanım farklı bir kulübe gönül vermiş olabilir. TOKİ başkanım farklı bir kulübe gönül vermiş olabilir. Ama bunların hepsini biz bir kenara koyduk. Niye? Çünkü Galatasaray bizim beynelmilel ülkemize şampiyonluklar kazandırmış bir kulübümüz. Ve ülkemizi uluslararası futbolda tanıtmış bir kulübümüz. Ve buna böyle bir yer yakışır dedik ve bunu bitirdik. Dün akşam resmi açılışını yaptık. Tüm oradaki olumsuzluk sahiplerinindir. Galatasaray camiasını bundan tenzih ederim. İnanıyorum ki Galatasaray camiası da bu yapılanlardan rahatsız olmuştur. Bizim de üzüntümüz budur. Sadece 310 trilyonluk yatırımla kalmadık. Stada yaptığımız bu 310 trilyonun yanında gerek metro gerekse oradaki kavşak düzenlemesiyle birlikte oradaki yatırımın toplam bedeli 600 trilyonu bulmuştur. Herhalde böyle bir yatırımın karşılığı bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Ama biz ne diyoruz, 'At denize, balık bilmezse halik bilir' diyoruz.''