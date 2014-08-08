Erdoğan: Gadasını aldığım Kayseri…

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Kayseri mitingine "Dostum, kardeşim yol arkadaşım Kayseri. Kayseri çok muhteşem. Rabbim bu muhteşemliği nazarlardan saklasın. Gadasını aldığım Kayseri. Kayseri'yi finale bıraktım" diyerek başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari’nin haberine göre Erdoğan, "Aramıza hep fitne sokmaya çalıştılar. Fitne için pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz. Ak Parti içinde sorun çıksın diyenleri, Bahçeli'yi sevindirmeyeceğiz, Kılıçdaroğlu gibi tiplere yüz vermeyeceğiz. Ah kardeşlerim ah. Bunlar ruhen hijyen değil" dedi.

Ankara'dan özel uçakla Kayseri'ye gelen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, çok sayıda milletvekili, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda partili karşıladı. Havaalanından mitingin yapılacağı Cumhuriyet alanına güvenlik önlemleri altında parti otobüsüyle gelen Başbakan Erdoğan burada sevgi gösteriyle karşılandı.

Başbakan sözlerine 'gadasını

aldıklarım' diye başladı

"Filistin'in, Gazze'nin umudu, milletin adamı geliyor, Sizin Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan, Temiz bir yürek, benim ülkeme böyle bir Cumhurbaşkanı gerek'' anonsu ile kürsüye çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine, "Dostum, kardeşim yol arkadaşım Kayseri. Kayseri çok muhteşem. Rabbim bu muhteşemliği nazarlardan saklasın. Gadasını aldığım Kayseri. Kayseri'yi finale bıraktım" diyerek başladı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayımız, kardeşim Abdullah Gül dedik. Kardeşemizi, yol arkadaşımızı Abdullah Gül'ü 11'inci Cumhurbaşkanı olarak aday gösterdik. TBMM'de yasalar çerçevesinde seçim turlarını başlattık. Demokrasiden, milli iradeden haz etmeyenler devreye gidip, seçimi etkilediler. Ak Partiden biri Cumhurbaşkanı seçilemez, seçtirmeyiz dediler. Bize dayatma yaptılar. Arkalarına bir takım emekli hukukçuları aldılar. Anayasa Mahkemesi de 367 şartını dayattı . Geri adım atabilirdik. Dayatmalara, sipariş adaylara boyun eğebilirdik. Bunu yapmadık. Biz milletin partisiyiz. Bize milletten başka kimse istikamet çizemez dedik. Danıştay'a saldırdılar. Bildiri yayınladılar buruşturup, çöpe attık. Önce seçim kararı aldık. Milletin yüzde 47 ile arkamızda olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi millet biz seçeceğiz dedi. Ona da itiraz ettiler. Anayasa değişikliği zamanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Halk oylamasını aşamadılar. Yüzde 69" dedi.

'Sende zerre kadar yüz olsa...'

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet makamı olmaktan çıkardıklarını belirten Erdoğan, Abdullah Gül ile de uyumlu bir dönem yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında MHP lideri Bahceli'yi de eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

"Aramıza hep fitne sokmaya çalıştılar. Bunlardan biri de bu Bahçeli. Sayın cumhurbaşkanımızı çok seviyor, çok sevdiği için araya nasıl fitne atarım diyor. Bana da akıl veriyor. Başbakanlığa gelmişsin orada dur diyor. Ey Bahçeli biz bu makamlara milletle geldik. Sana milletin yüzde 13 oyu var. Sende zerre kadar yüz olsa, 15-16 yıldır o koltuktasın çeker gidersin. Buraya başkası gelsin dersin. Bunu yapacak irade sende yok. Eğer biz birinci parti olmasak ben giderim dedim. Baykal, Kılıçdaroğlu, Bahçeli siz gidecek misiniz dedim hayır dediler. Onlar bu yola iktidara talip olmak için değil. Partilerinin koltuğunda oturmak için çıkıyorlar. Onlarda hizmet, siyasete, başarıya kilitlenmek yok. Biz bu yola çıktığımızda birileri pusuya yattı. Allaha hamd olsun hiçbir zaman bunu başaramadılar. Biz kökü Selçuklu'da olan bir ulu çınarın kökleriyiz, Osmanlı çınarının dallarıyız. Bizim davamızda makam, sinsilik, sırttan vurmak, arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur. Haçlılar, Moğollar geldi bu toprakları işgal ettiler, umudumuzu yitirmedik, Çanakkale'ye en güçlü ordularıyla geldiler bir adım atmadık. Ezanımızı susturdular, ama biz susmadık. Camilerimizi yıktılar ama biz yıkılmadık. Kızlarımızın başlarını zorla açtılar yılmadık. Seçtiğimiz başbakanları astılar, sinmedik. Partilerimizi kapattılar vazgeçmedik. Her seferinde Allahın yardımı yakın dedik. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer var dedik. Kaderin, üstünde bir kader var dedik. Bu günlere böyle ulaştık. Bu dava böyle istikbale yürüyecek. İsimler fani, baki olan davadır. Bizim dava bayrağımızı burca dikecek nice genç Osmanlarımız var. Fitne için pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz. Ak Parti içinde sorun çıksın diyenleri, Bahçeli'yi sevindirmeyeceğiz, Kılıçdaroğlu gibi tiplere yüz vermeyeceğiz.

'Bunlar ruhen hijyen değil'

Ah kardeşlerim ah. Bunlar ruhen hijyen değil. 3 koyun teslim et, kaybeder gelirler. Bu ülkede dikili ağaçları yok. Bunlardan biri Rize'ye gitmiş, hava nemli ceketini çıkartmış bir hemşerime vermiş bunu as demiş, Rizeli hemşehrim de niye asmadın diyen o siyasiye (Sizin dikili ağacınız yok ki nereye asayım) demiş. Bu Bahçeli, bu MHP'nin kutsalı yok. Bunlarda sadece istismar var. Millet inşallah, devletinin parlayan yıldızını 10 Ağustos'da ehline emanet edecek. Muhalefetin ortak adayı evlere şenlik. Siyaseti bilmiyor. Ülkeyi bilmiyor. İstiklal Marşını bilmiyor. Ah, ah, seçime bir ay kala başladık diyor. Keşke 90 gün önce başlasak, epey eğlenirdik. Biz çarkçı Kemal'i biliyorduk, bir de çarkçı Ekmel çıktı. Vurmaya hiç gerek yok. İnanın vurmaya filan değmez. Hiç gerek yok, o kadar da değil.

Ordu'da bir gaf daha yaptı Ertuğrul Güney diyeceğine, Ertuğrul Özkök diyor. Bilyalar dağılmış durumda. Eyy milliyetçiler siz bu İstiklal marşını bilmeyene mi oy vereceksin. Ekmeel, bu sıradan bir şey değil. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı. Ak Parti'de fitne çıkartmak isteyenler, bu adayın arkasında. Benim CHP ve MHP'ye, SP'ye BBP'ye gönül veren kardeşim, bu ithal adaya ve bu monşere oy vermeyecekler. 12 yıl birlikte çalıştık, ilkleri birlikte başardık. Büyütmeyi sürdüreceğiz, yasakları, haksızlıkları kaldıracağız. Başörtüsü zulmü bitti. Gelecekte de geri gelmeyecek. Dört çocuğum var. İmam Hatip'de okudular. Başörtüsüne takıldılar. Torunlarımıza gelmeden bu işi çözdük. Sadece okullar değil, devletin daireleri de onlara açıldı. Okuyamayan yavrularımız oldu, ötelendiler, haksızlıklara uğradılar. Eksiklerimiz yok mu, var onları da gidereceğiz. Türk, Kürt, Boşnak Gürcü, Abaza bir ayrım var. Yaradanı yaradandan dolayı severiz. Alevi Sünni ayırımı var mı? Geçen bu ülkede Alevi olan Aleviyim diyemiyordu, bunlar zenginliktir, fakirlik değil. Tasavvufta bir kaide var. Birlikten çokluk doğar. Niye korkuyorsun rahat ol. Kalemşörleri hemen devreye girdi. Alevisi, sünnisi tüm etnik unsurlarla beraber yaşadık. Yeter ki silaha sarılmasınlar. Bunlar olmadığı sürece biz bu ülkede bir ve iri olacağız. Bizim oturduğumuz apartmanda Alevi komşularımız vardı. Birlikte otururduk. Annem onların elbisesini dikerdi. Biz böyle büyüdük, yetiştik. Kılıçdaroğlu, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ayrımcılık yapma. Türkiye mazlumların yardımına koşuyor, Gazzeli yaralıları buraya getiriyoruz. ''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sandık görevlilerine sabah erkenden sandığa gitme çağrısında bulunarak'' Eyy Ekmel,sen eşit şartlar yok diyorsun. Yanında 11 parti var. Biz,tek partiyiz" diyerek, sözlerini,Gazze, Mısır, Libya, Irak ve Suriye için dua edilmesini isteyerek, tamamladı.

Taner Yıldız: Ermenilerle birlikte yaşadık

Başbakan'dan önce konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Kayseri'de geçmişte Ermeniler vardı. Biz onlarla birlikte yaşadık. Kürtler var, yine birlikte yaşıyoruz. Kayseri, Türkiye'nin bir protipidir'' dedi. Kendisinin Başbakanla, MİT Başkanıyla olan görüşmelerinin dinlendiğini belirten Bakan Yıldız, "Bunların niyetleri doğru değil. Bu casusluğun daha ötesinde. Benim o görüşmelerimin okumasını istemediğim insanlar bunları okumuşlardır. Biz bunu kabullenemeyiz. Paralel yapıya zamanında ne kadar iyi niyet gösterilmişse, herkes yaptığının bedelini ödemek zorundadır'' diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı meydandaki kalenin surlarına büyükçe bir Türk bayrağı, Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile, 'Milletin adamı', 'Gözlerinizden Anadolunun hikayesi okunur, Erciyes dağı gibi dim dik ayakta durur', 'Onlar İstiklal Marşını değil, İstiklal Mahkemelerini iyi bilir' pankartı asıldı. Miting alanındaki kalabalığa sıcaktan korunmaları için su ve şapka ile Başbakanın portresinin basılı olduğu tişörtler dağıtıldı. Alan içine sıcaktan etkilenenler için 112 tarafından, sağlık çadırı kuruldu.

Başbakanın Kayseri mitingi için Adana ve Nevşehir'den takviye polisler geldi. Cumhuriyet alanına partililer, oluşturulan iki aşamalı bariyerlerden aranarak geçtikten sonra alındı. Almanya'dan gelen gurbetçi genç Yunus Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da bulunan 'Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' yazılı atkı dikkati çekti. Başbakan, üzerinde sürekli polis helikopteri uçan alana gelmeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken merhum Savaş Ay'ın yaptığı programdaki konuşmaları ile çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun gaf olarak nitelendirilen konuşmaları defalarca dev ekrana getirildi.