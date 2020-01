-Erdoğan Fransa'ya yaptırımları açıkladı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa parlamentosunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan düzenlemenin kabul edilmesinini değerlendirirken, ''Bizim tarihimizde böyle bir soykırım yok'' dedi. Bu konuda Fransa'nın ırkçı ve ayrımcı tavrını eleştiren Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin ilk etapta istişareler için Paris Büyükelçisini geri çektiğini, şu andan itibaren ikili düzeyde gerçekleştirilmesi ön görülen siyasi, askeri, ekonomik mahiyetteki karşılıklı ziyaretlerle, seminer, eğitim, kurs, personel değişimi gibi faaliyetleri iptal ettiğini ayrıca Fransa ile her türlü siyasi istişareyi durdurduğunu bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, ''Fransa parlamenosundan Ermeni tasarısının geçmesinin ardından Türkiye'nin yol haritasının ne olacağı'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Son derece kasıtlı, art niyetli alınan bu karara Türkiye olarak sessiz kalmamız mümkün değildir. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Fransa halkının gerçekleri öğrenebilmesi asırlara sarih Türk-Fransız ilişkilerinin hedef alındığı bu girişimin tüm boyutlarını görmeleri için bilgilendirme çabalarımızı en geniş anlamda sürdüreceğiz. Tabii sadece Fransa halkını değil, Afrika'yı da bilgilendireceğiz, Ortadoğu'yu bilgilendireceğiz ve bugüne kadar unutturulmak istenen birçok oralardaki soykırımları bizler dünyadaki ülkeleri dolaşarak anlatacağız. Bu ırkçı, ayrımcı tavrı anlatacağız. Bizim tarihimizde böyle bir soykırım yok. Bunu kabullenmiyoruz. Böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değil. Şu anda bizim ülkemizde resmi gayriresmi olmak üzere 100 bin civarında Ermeni yaşamaktadır. Bunların bir kısmı vatandaşımızdır, bir kısmı vatandaş olmayıp şu anda ülkemizde bulunanlardır. Burada bir tespiti daha yapacağım, bazıları edebi mugayir olarak, tarih bilmeyenler ülkemde Yahudi soykırımından söz ediyorlar. Onlara da tarihi iyi okumalarını telkin ediyorum, Endülüs'ten kaçıp da Türkiye'ye gelip, Türkiye'de kabul gören Yahudileri, ecdatlarına bir sorsunlar. Tabii Fransa ile ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz. Bundan sonraki Fransa'nın tavrına göre biz de önlemlerimizi, tedbirlerimizi, tedricen etap etap hayata geçireceğiz. Şu anda istişareler için Paris Büyükelçimizi Ankara'ya çağırıyoruz. Şu andan itibaren ikili düzeyde gerçekleştirilmesi ön görülen siyasi, askeri, ekonomik mahiyetteki karşılıklı ziyaretlerle, seminer, eğitim, kurs, personel değişimi gibi faaliyetleri iptal ediyoruz. Avrupa Birliği çerçevesindeki eşleştirme projelerinde Fransa ile artık işbirliğine gitmeyeceğiz. Fransa ile her türlü siyasi istişareyi durduruyoruz. İkili askeri faaliyetler ve ortak tatbikatları şu andan itibaren iptal ediyoruz. Bütün üst uçuş ve iniş kalkış izinlerini iptal ediyor, her uçuş için ayrı izin uygulamasına geçiyoruz. Askeri gemilerin liman ziyaretleri için izin başvurularını bugünden itibaren reddediyoruz. 2012 yılı Ocak ayında iki ülke Ekonomi Bakanlarının eş başkanlığında yapılması tasarlanan Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısına katılmıyor bu toplantıyı gerçekleştirmiyoruz. Bu ilk etaptır. Altını çizerek ifade ediyorum bu ilk etaptır. İlk aşamadır. Yasanın Fransa'daki seyrine göre yeni tedbirler de gündeme gelecek ve tarafımızdan hiçbir tereddüte mahal bırakmaksızın kararlılıkla uygulanacaktır. Bu arada Fransa Ulusal Meclisi'nde sağduyulu, sorumlu davranan, teklife karşı çıkan, karşı oy kullanan parlamenterlere de teşekkür ediyorum. Hatta bazı hükümet üyeleri de bu konuda gerçekten sağduyulu bir imtihan vermiştir.''