-Erdoğan: ''Fransa kendi değerleriyle çatışabilir'' İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız meclisinde kabul edilen ve senatoda oylanacak sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa teklifine ilişkin olarak, temennisinin senatonun Fransa'yı kendi değerleriyle çatışan bir ülke konumuna düşürmemesi olduğunu belirterek, ''Şu anda görüştükleri konu, bir defa Fransa'nın özgürlükleri konusunda bugüne kadar iddialı oldukları başlıkları inkarı haline gelmektedir'' dedi. Erdoğan, Ataşehir'deki inşaatı devam eden Mimar Sinan Camisini yerinde inceledi. Burada yaklaşık 20 dakika kalan Erdoğan, daha sonra aynı bölgedeki Batı Ataşehir Şirin Taksi durağındaki taksicileri ziyaret ederek, sohbet etti. Gazetecilerin, görüntü almalarına izin verilen sohbette, basın mensuplarına Fransız meclisinde kabul edilen ve bugün senatoda oylanacak sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa teklifine ilişkin olarak sorular üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Temennim odur ki, senato, Fransa'yı kendi değerleriyle çatışan bir ülke konumuna düşürmez. Şu anda görüştükleri konu, Fransa'nın özgürlükleri konusunda bugüne kadar iddialı oldukları başlıkları inkarı haline gelmektedir. Bu bir defa düşünce özgürlüğüne tamamen ters bir tartışmadır. Sadece Mayıs ayında yapılacak seçime yönelik bir yatırımdır. Ama görüyoruz işte on binlerce kardeşimiz, soydaşımız Türkler, Paris'te bir araya geldiyse, bu geleceğe yönelik ne gibi bir yankı uyandıracağını ortaya koymaktadır. Yani bu on binler, yarın yüz binler olabilir. Çünkü yapılan insan haklarına aykırıdır. İnsan hakları evrensel beyannamesine aykırıdır. Uluslararası ilişkiler açısından Fransa-Türkiye ilişkilerine aykırıdır. Bu kadar basit siyasi hesaplar uğruna tarihçilerin vermesi gereken bir kararı, tarihçilerin alması gereken bir kararı kalkıp da burada Sarkozy'nin kendi siyasi hesapları için, anlaşılır değil. Dolayısıyla bugün alınacak karara göre bizim de vereceğimiz başka bir karar var.'' Bir gazetecinin ''Bülent Arınç'ın (Eğer böyle bir kanun çıkarsa Fransız gazetelerinin sorduğunu ben de sorayım; Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya, Paris'e geldi ve 'Soykırım yoktur' dedi, ne yapacaksınız?)'' sözleriyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, ''Böyle bir şeyde acaba artık Fransa ziyareti olur mu? O da düşünülür'' dedi. Erdoğan, sohbetin sonunda taksicilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Başbakan Erdoğan'ın taksicileri ziyareti sırasında iş adamı Ali Ağaoğlu'da buraya gelerek, bir süre Erdoğan ile sohbet etti.