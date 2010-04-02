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Erdoğan: Fireyi düşünmek istemem

Başbakan, TBMM'de yapılacak Anayasa değişikliği oylamasında partisinden fire olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak Anayasa değişikliği oylamasında partisinden fire bekleyip beklemediği sorusuna, ''Böyle bir şey düşünmek istemem'' yanıtını verdi.


Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başyazıcı Camisi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.


ABD gezisi ve Tekel işçilerinin eylemiyle ilgili olarak CHP Lideri Deniz Baykal'ın, ''Başbakan, Amerika karşısındaki geri çekilişinin hıncını öyle anlaşılıyor ki TEKEL işçilerinden alıyor'' değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:


''Bu tür bir benzetmeye siz ne denli acaba ilgi duyuyorsunuz? Bunun birbiriyle uzaktan, yakından hiç alakası var mı? Ben ismini ağzıma almayacağım için konuşmayacağım bugün. Ama bu tür bir benzetmenin ne kadar alakasız olduğu ortada. Beyefendinin artık ne kadar çelişki içinde olduğu ortada. Bunu değerlendirmeye gerek yok. TEKEL işçilerinin buraya gelme olayını ise tamamıyla provokatif, ideolojik böyle bir yaklaşım olarak biliyorum. Gelenler TEKEL işçisi değildir, cüzi miktarda, sembolik bir TEKEL işçisi vardır. Bunun dışındakiler tamamen örgütlerdir" dedi.


''Obama ile görüşecek misiniz?'' sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:


''Görüşeceğimiz çok şey var, tabii görüşeceğiz. Buraya gelecek olan 40'ı aşkın ülkenin devlet başkanları, hükümet başkanları var. Bunların bir kısmıyla benim görüşmelerim olacak, bir kısmıyla Dışişleri Bakanımın görüşmeleri olacak. Bu görüşmeler sadece bir basit misafir ağırlama olayı değildir. Bunlar bizim için önemli fırsatlardır. Biz bu ziyaretleri de en güzel, en ideal şekilde her gidişimizde değerlendiririz.''

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