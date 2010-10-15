-ERDOĞAN FİNLANDİYA'YA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Başbakanı Mari Kiviniemi'nin davetlisi olarak 19-20 Ekimde Finlandiya'ya resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Finlandiya eski Başbakanı Matti Vanhanen'in, 6 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilerek, Başbakan Erdoğan'ın Finlandiya'ya gerçekleştireceği ziyaretin, 32 yıl aradan sonra bu düzeyde ilk ziyaret olma özelliğinin yanında, bu ülkeyle son dönemde ivme kazanan karşılıklı temasların önemli bir halkasını teşkil ettiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın, Finlandiya ziyareti vesilesiyle, ana hatlarıyla, Finli muhatabı Kiviniemi ile görüşeceği, Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ve Meclis Başkanı Sauli Vainamo Niinistö tarafından kabul edileceği ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb'u kabul edeceği bildirilen açıklamada, ziyaret vesilesiyle Finlandiya ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin ele alınacağı, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.