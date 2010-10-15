T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN FİNLANDİYA'YA GİDİYOR ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 15:58

-ERDOĞAN FİNLANDİYA'YA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Başbakanı Mari Kiviniemi'nin davetlisi olarak 19-20 Ekimde Finlandiya'ya resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Finlandiya eski Başbakanı Matti Vanhanen'in, 6 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilerek, Başbakan Erdoğan'ın Finlandiya'ya gerçekleştireceği ziyaretin, 32 yıl aradan sonra bu düzeyde ilk ziyaret olma özelliğinin yanında, bu ülkeyle son dönemde ivme kazanan karşılıklı temasların önemli bir halkasını teşkil ettiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın, Finlandiya ziyareti vesilesiyle, ana hatlarıyla, Finli muhatabı Kiviniemi ile görüşeceği, Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ve Meclis Başkanı Sauli Vainamo Niinistö tarafından kabul edileceği ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb'u kabul edeceği bildirilen açıklamada, ziyaret vesilesiyle Finlandiya ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin ele alınacağı, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24