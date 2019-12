-Erdoğan: Filistin de bir devlettir NEW YORK (A.A)- 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınma talebi ile ilgili olarak, ''Şu anda Filistin yönetiminin bu konuda atacağı adımları bekliyoruz. Atacakları adımların her zaman yanında olacağız. İlkemiz bellidir. İsrail orada bir devletse Filistin de devlettir'' dedi. Türkevi'nde Karadağ Başbakanı Igor Luksic ile görüşen Erdoğan, Karadağlı gazetecilerin sorusunu yanıtladı. ''Bundan sonraki günlerde Filistin'in Birleşmiş Milletler'de üyelik başvurusu yapılacak. Ekleyeceğiniz yeni bir şey var mı?'' şeklindeki bir soruya Erdoğan şu yanıtı verdi: ''Bizim pozisyonumuz şu anda Filistin devletinin pozisyonunun aynısıdır. Çünkü Filistin halkına ne yazık ki bazı çevreler çok ciddi haksızlık yapmışlardır. Elli yıldır Filistin halkı 'devlet olacaksınız, olacaksınız' diyerek oyalanmaktadır. Toprakları işgal altında olan Filistin halkı olmasına rağmen, İsrail'in topraklarının işgal altında olduğu gibi yaklaşım tarzları ortaya çıkmaya başladı. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.'' -Filistin'e tam destek- Başbakan Erdoğan, ''Başvurudan sonra ne olacağını bekliyorsunuz?'' şeklindeki bir soru üzerine de ''Şu anda Filistin yönetiminin bu konuda atacağı adımları bekliyoruz. Atacakları adımların her zaman yanında olacağız. İlkemiz bellidir. İsrail orada bir devletse Filistin de devlettir'' dedi.