Erdoğan, "Fazla uzatmayın" dediği Benli'nin nikâh şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Fazla uzatmayın" dediği AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın'ın nikâh şahidi oldu.

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AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı; lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile evlendi. Çiftin nikâh şahitleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu.

18 Şubat'ta aile arasında nişanlanan çifte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” demişti.