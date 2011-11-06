T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Farklılıklar zenginliğimizdir İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2011 13:01

-Erdoğan: Farklılıklar zenginliğimizdir İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Etnik unsurların farklılığını hiç bir zaman birbirimize düşmanlık nedeni olarak görmedik, göremeyiz. Bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Ama burada bir şeyi hep beraber paylaşmalıyız. O da; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmemeli. Olayın aslı budur'' dedi,  Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi'nden çıkarken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile dünkü görüşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, iktidarları döneminde red, inkar politikalarını tamamen ortadan kaldırdıklarını, asimilasyon politikalarına karşı da, iktidarın ciddi mücadeleler vermek suretiyle bunu da adeta sıfırlama noktasına geldiğini söyledi.  Erdoğan, hiç bir zaman bu ülkede Kürt gerçeğini halkın görmezlikten gelmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:  ''Bu ülkede benim Türk vatandaşım ne denli bir gerçekse, bir vakaysa, aynı şekilde Kürt vatandaşım da, Laz'ı da, Çerkez'i de, Abhaz'ı da, Roman'ı da, Arnavut'u da velhasıl hepsi bu ülkenin bir gerçeğidir ve biz bunları birer zenginlik kabul ediyoruz.'' Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu bayrama bir taraftan Çukurca'daki 25 şehit, ardından Van depremi sebebiyle 604 vatandaşın ebediyete yürüyüşü ile girildiğini söyledi.  ''Bunlar tabii acımız ama dünya adeta bunlarla programlanmış'' diyen Erdoğan, 4 bin 500 civarındaki yaralıya da Allah'tan şifa diledi.  Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''Şehitlerimize ve Van depreminde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı temennilerimi ifade etmek istiyorum, şahsım ve milletim adına. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kurban Bayramı, öncelikle milletimiz için, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olsun diyorum. Tüm insanlığın barışına vesile olsun diyorum. Bu temenni ile milletimizin bayramını kutlarken, bir kez daha Van depreminde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu sebebiyle milletimize özellikle teşekkür ediyorum. Canı gönülden onların yaklaşımını kutluyorum, tebrik ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, Van'da kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, ''İnşallah en kısa zamanda, şu anda geçici konutlarla sürdürdüğümüz süreci, fevkalade bir hal olmadıktan sonra, mevsim koşulları çok büyük engel çıkarmadıktan sonra, temmuz gibi, programlarımızla bu işi, yoğunlukla yapılacak bir çalışma, inşallah neticelendirmemize vesile olacaktır'' dedi. -Kentsel dönüşüm çalışmaları- Erdoğan, daha önce açıkladığı yasal düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu işe daha farklı bir hız kazandırmayı da planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:  ''Tüm belediyelerimizle beraber ülke genelinde bu şekilde zemin etütlerinden tutunuz, depreme dayanıklılık vesaire bütün binaların bu incelemelerine varıncaya kadar ülke genelinde bu tür bir kentsel değişim dönüşüm projelerini de uygulamaya koyma gayreti içinde olacağız. Bu artık hepimizin ortak sorunudur, ortak meselemizdir. Bunu beraberce çözmeye mecburuz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bizleri anlayışla karşılayacağına, bir dayanışma içinde bunu yapacağımıza inanıyorum.'' Başbakan Erdoğan, bugün İstanbul'da bulunacağını ve sonrasında memleketi Rize'ye gideceğini belirterek, 11 Kasım Cuma günü de Van'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24