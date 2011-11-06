-Erdoğan: Farklılıklar zenginliğimizdir İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Etnik unsurların farklılığını hiç bir zaman birbirimize düşmanlık nedeni olarak görmedik, göremeyiz. Bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Ama burada bir şeyi hep beraber paylaşmalıyız. O da; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmemeli. Olayın aslı budur'' dedi, Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi'nden çıkarken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile dünkü görüşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, iktidarları döneminde red, inkar politikalarını tamamen ortadan kaldırdıklarını, asimilasyon politikalarına karşı da, iktidarın ciddi mücadeleler vermek suretiyle bunu da adeta sıfırlama noktasına geldiğini söyledi. Erdoğan, hiç bir zaman bu ülkede Kürt gerçeğini halkın görmezlikten gelmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu ülkede benim Türk vatandaşım ne denli bir gerçekse, bir vakaysa, aynı şekilde Kürt vatandaşım da, Laz'ı da, Çerkez'i de, Abhaz'ı da, Roman'ı da, Arnavut'u da velhasıl hepsi bu ülkenin bir gerçeğidir ve biz bunları birer zenginlik kabul ediyoruz.'' Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu bayrama bir taraftan Çukurca'daki 25 şehit, ardından Van depremi sebebiyle 604 vatandaşın ebediyete yürüyüşü ile girildiğini söyledi. ''Bunlar tabii acımız ama dünya adeta bunlarla programlanmış'' diyen Erdoğan, 4 bin 500 civarındaki yaralıya da Allah'tan şifa diledi. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şehitlerimize ve Van depreminde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı temennilerimi ifade etmek istiyorum, şahsım ve milletim adına. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kurban Bayramı, öncelikle milletimiz için, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olsun diyorum. Tüm insanlığın barışına vesile olsun diyorum. Bu temenni ile milletimizin bayramını kutlarken, bir kez daha Van depreminde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu sebebiyle milletimize özellikle teşekkür ediyorum. Canı gönülden onların yaklaşımını kutluyorum, tebrik ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, Van'da kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, ''İnşallah en kısa zamanda, şu anda geçici konutlarla sürdürdüğümüz süreci, fevkalade bir hal olmadıktan sonra, mevsim koşulları çok büyük engel çıkarmadıktan sonra, temmuz gibi, programlarımızla bu işi, yoğunlukla yapılacak bir çalışma, inşallah neticelendirmemize vesile olacaktır'' dedi. -Kentsel dönüşüm çalışmaları- Erdoğan, daha önce açıkladığı yasal düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu işe daha farklı bir hız kazandırmayı da planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Tüm belediyelerimizle beraber ülke genelinde bu şekilde zemin etütlerinden tutunuz, depreme dayanıklılık vesaire bütün binaların bu incelemelerine varıncaya kadar ülke genelinde bu tür bir kentsel değişim dönüşüm projelerini de uygulamaya koyma gayreti içinde olacağız. Bu artık hepimizin ortak sorunudur, ortak meselemizdir. Bunu beraberce çözmeye mecburuz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bizleri anlayışla karşılayacağına, bir dayanışma içinde bunu yapacağımıza inanıyorum.'' Başbakan Erdoğan, bugün İstanbul'da bulunacağını ve sonrasında memleketi Rize'ye gideceğini belirterek, 11 Kasım Cuma günü de Van'ı ziyaret edeceğini bildirdi.