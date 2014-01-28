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'Faizin artırılmasına karşıyım, Merkez Bankası sorumlu, hesabını onlar verir'

Erdoğan: Bizim tabi en büyük talihsizliklerimizden biri de petrol ve doğalgaz noktasındaki sıkıntımızdır

28 Ocak 2014 22:13

Başbakan Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Merkez Bankası'nın gece yarısı toplantısından önce faiz arttırımına gidilmesine karşı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ben faizlerin artırılmasına karşıyım. Sorumluluğu da onlara aittir. Yarın orada doğabilecek bir şeyin hesabını da onlar vereceklerdir" dedi. 
Erdoğan'ın İran ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı Merkez Bankası'na ilişkin açıklamaları şöyle:
 
“Merkez Bankası’nın bağımsız bir kurum olduğunu biliyorsunuz. Konuyla ilgili olarak ben bir açıklama yapmaya kalksam diyecekler ki Merkez Bankası’na müdahale etti. Ama tabii ben faizlerin artırılmasına karşıyım. Sorumluluğu da onlara aittir. Yarın orada doğabilecek bir şeyin hesabını da onlar vereceklerdir. Dilerim ki duam da odur, atacakları her adım olumlu olur, kurda yeni bir dönem başlar. Biz ithalata dayalı bir anlayışın içinde değiliz. İhracata dayalı bir anlayışın içindeyiz. Cari açıkta meydana getirdiği etkiler ortada. Bizim tabii en büyük talihsizliklerimizden biri de petrol ve doğalgaz noktasındaki sıkıntımızdır.
Temenni ederim ki bu ziyarette somut sonuçlar alırız. Zira bildiğiniz gibi bizim İran’dan 10 milyon metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Bu ziyaretimizde tabii bu konuları ele alacağız. Yaptırımlar öncesi işlenmiş altın konusunda çok ciddi bir ihracat piyasasıydı İran. Yeni dönemle ilgili bu konuları görüşeceğiz.”

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