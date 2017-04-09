Erdoğan: Ey Kılıçdaroğlu, senin ne olduğunu anlatıyoruz ki millet sandığa giderken oy zaiyatı olmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Diyorsun ki 'Atatürk'ün kurduğu partinin başkanıyım' İyi, güzel. Güle güle kullan" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Tek konuları benim. Ben olmasam miting bile yapamayacaklar" sözlerini hatırlatan Erdoğan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Sen olmasan ülke rahatlar, CHP rahatlar ama senin ne olduğunu anlatıyoruz ki millet sandığa giderken oy zaiyatı olmasın. Ey Kılıçdaroğlu, senin gidecek yerin bile yok" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. İzmir'den denize dökeriz" sözleri üzerinden CHP'yi ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı eleştirdi. İzmir'deki mitingde "Bazılarına dersi tam vermemiz lazım" ifadesini kullanan Erdoğan, "16 Nisan’da evet verenleri İzmir’den denize dökeceklerini söylüyor. Bak, işte burada şimdi evetçiler. Hadi gel. Kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da, ondan aşağı kalmamak için olsa gerek, 'Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceklerini' ifade ediyor" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan İzmir mitinginde diplomatik kriz yaşadığı Avrupa ülkelerini de eleştirdi. Erdoğan, "Hani 100 yıl önce şuradan denize döktüklerimiz var ya. İşte onların hamileri hayır diyor. Evet diyenlerin üzerine atlarını itlerini sürüyorlar" dedi.

İzmir'de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Duydum ki İzmir’in gençleri, kadınları, güzel insanları bana haber göndermişler. Güçlü Türkiye için biz varız demişler. Ben de icabet ettim, bugün İzmir’e “Ben de varım” demeye geldim. İzmir, sen de var mısın? İzmir 16 Nisan’da sandıkları evetle patlatmaya var mı? İzmir 16 Nisan’da kendisini çantada keklik görüp iradesini hiçe sayanlara evetle rekor kırıp bir ders vermeye hazır mı? İzmir, “Türkiye’nin geleceği için ben de varım” demeye var mı?

"Özlemişiz meğerse birbirimizi"

Maşallah, İzmir bugün bir başka. Şu katılıma bak. Özlemişiz meğerse birbirimizi. Bugün bir başka kararlılık görüyorum. 16 Nisan, Türkiye’yle birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak. Ne diyor o İzmir’in güzel türküsünde? İzmir’in kavakları, dökülür yapraklar. Bize de derler çakıcı. Yar, fidan boylum. Yıkarız konakları.

Düşmanı İzmir’de denize döktüğümüz günden beri hamdolsun bu topraklar bir daha düşman postalıyla kirletilemedi.

"Hadi gel. Kimi denize döküyorsun görelim"

Biz bu toprakları öyle cetvelle masa başında değil, kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık. Öyle vatan kolay olmuyor. Böyle oluyor. Bu ülkenin her karış toprağı bin yıldır işte böyle vatan haline geldi. Maalesef bu gerçeğin farkında olmayanlar var. Mesela, CHP’nin Konya milletvekili çıkmış, az önce başbakanımız ifade etti ama ben de edeyim. Bazılarına dersi tam vermemiz lazım. 16 Nisan’da evet verenleri İzmir’den denize dökeceklerini söylüyor. Bak, işte burada şimdi evetçiler. Hadi gel. Kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da, ondan aşağı kalmamak için olsa gerek, “Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceklerini” ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir ya, hani demokrasi, hani özgürlük?

"Sipariş bir CD, bir kaset..."

Biz evet diyoruz ama hayır diyenleri de anlayışla karşılıyoruz. Biz buyuz. Bunlar hayatları boyunca demokrat olamadılar. Malum kasetle geldi, 7 kere seçim kaybetti. Şimdi sekizincisini kaybetmeye hazırlanıyor. Sandıklar evetle patlayacak mı? Ondan sonra inanın, bu yine gitmez ha. Şimdi örtülü darbe diyor ya. Bunların oturdukları koltuklar zaten sipariş. Böyle bunlar siyasetin içinde yoğrula yoğrula, kazıya kazıya gelmediler. Sipariş bir CD, bir kaset. Onunla geldiler. Her şeyi anlatmamıza rağmen FETÖ'yle müşterek çalışma, oradan gelen bir sipariş, buraya geldiler.

"Güle güle kullan"

Diyorsun ki "Atatürk'ün kurduğu partinin başkanıyım." İyi, güzel. Güle güle kullan. Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin başındayken Cumhurbaşkanı değil miydi, devam edelim. İnönü CHP'nin başındayken Cumhurbaşkanı değil miydi. Dersini çalışmamışsın. Tarih bilgisinden bu kadar yoksunsun. Ben olmasam ne anlatacaklar diyor? Sen olmasan ülke rahatlar ama senin ne olduğunu anlatıyoruz ki millet sandığa giderken oy zaiyatı olmasın. Ey Kılıçdaroğlu, senin gidecek yerin bile yok.

"Geç onu geç!"

Bak Kılıçdaroğlu sen başında olduğun partinin bile geçmişinden bîhabersin. Sen tarih bilgisinden toksunsun. İl başkanlarınızın vali olduğu dönemleri biliyoruz. biz. Şimdi çıkıyor. Cumhurbaşkanı bütün akrabalarını atayacak. Ya geç onu geç. Göreve geldiğimde 36 bakan vardı. Bunu 25'e indirdim Ülkemin mali noktada ekonomisi bunu gerektiriyordu.

"Onun döneminde kullanılmış galoş satılıyordu bu millete"

Bu Kılıçdaroğlu'nun döneminde siz gençler yaşınız yetmez SSK'ların halini biliyoruz değil mi? Kullanılmış galoş satılıyordu 25 bin liraya bu insanlara galoş! Savaş Ay da makarasını geçiyor ha! Bir de bizim hastanalerimize bakın. Mukayesesi kabil mi? Elhamdülillah. Nerelerden nerelere geldik. Sedye yok araçla gidiyorsun koridorlarda. Mersin, Balıkesir, Isparta, Yozgat oralar da açıldı. Bütün büyükşehirlerde İzmir de dahil hepsine açacağız. Onlar yalan yanlış konuşur. Ama biz icraatımızla konuşuruz.

"Avrupa duysun"

İnşaallah 16 Nisan'dan sonra daha başka bir İzmir, daha başka bir Türkiye... Türkiye'nin göz göre göre sürekli arıza veren bu sistemle devam etmesi vatanseverlik olamaz. Onun için hani diyorsunuz ya Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte şimdi duysun. müreffeh, güçlü Türkiye için evet mi? Tüm mesele büyük bir aşkla bu haftayı başarılı şekilde geçirmek ve kapı kapı dolaşmak. Gidilmedik ev bırakmayalım. İzmir'i Büyükşehir belediye başkanlığımdan itibaren bilirim. Çalışkanlığıyla tanırım. Baktık ki İzmir'in vizyona ihtiyacı var. Binali Bey'i İzmir'e milletvekili yaptık. En güvendiğimiz arkadaşlarımızdandı. Ona emanet ettik. 42 katrilyonluk yatırım yaptık. Uzun ince bir yoldayız gideceğiz gündüz gece.

"Yeni sistem ile daha fazla ve kesintisiz hizmet"

Biz koştuk. durmadık. Bizden önce gelen iktidarlar ne yaptılar İzmir'e ya? Şöyle bi başımızı iki elimizin arasına alalım bakalım. İnşaAllah 16 Nisan'dan sonra bu hizmetler katlanarak artacak. İzmir'in suyu yoktu. Suyu getirdik mi? Biz getirdik biz. Kimin görevi bu? Büyükşehir Belediyesinin görevi. İstanbul'da 180 kilometreden getirdik. Ama biz baktık ki İzmir susuz. Olamaz dedik ve suyu getirdik. Niye? Dertliyiz. Yeni yönetim sistemimizle birlikte İzmir'e yapılacak yatırımların önündeki tehditleri ortadan kaldırıyoruz.

"O edepsizi partiden atmıyor, çünkü o da aynı zihniyette"

Ey Kılıçdaroğlu şimdi bu edepsiz terbiyesizi neden kesin ihraç talebiyle atmıyorsun partiden? Çünkü sen de aynı zihiyettesin. Ha yapabileceğinden mi? Hayır. Hadi buyur EVET burada hadi gel dök. Alnını karışlarlar alnını. Haddini bileceksin. Edep denilen bir şey var. Ama bunlarda bu yok. Çünkü gelemiyorlar iktidara. Gelemeyecekler de.

"Gençlerin önünü açalım yeter ki"

Tutturmuş "18 yaş gençler meclise girmesine karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek" Ya kardeşim 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda.5. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? yarışa girecek kim kazanırsa. Biz önünü açalım yeter ki gençlerimizin. "Girecekler. emekli maaşı alacaklar" diyor. Ya böyle bir şey yok. Bir daha girdi kazanamadı diyelim. Bir defa 23 yıl pirim ödemesi lazım. Bu işler böyle değil. Adam yalan makinesi ya. Yalan üretiyor.

"Kudurdular çünkü..."

Sandıkları ihmal etmeyin. Hep beraber sandıklardayız. Bakın Avrupa'da olanları gördünüz. Niye çıldırdılar? Niye kudurdular? Türkiye'ye bu sistemin ne kazandıracağını gördüler. Türkiye sıçrıyor. Büyüyor. Bu onları çıldırtıyor. Daha iyi olacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzere eksi falan açıklama yapıyorlar. Ne dedim? sipariş. Ve haklı çıktık. Şimdi manevra yapıyorlar.

"Denize döktüklerimiz var ya..."

Hani 100 yıl önce şuradan denize döktüklerimiz var ya. İşte onların hamileri hayır diyor. Evet diyenlerin üzerine atlarını itlerini sürüyorlar. Bir CHP'li de çıktı Trabzon'da benim bir vatandaşıma orada kendisini uyardı diye "Çekil it" diyor. Al birini vur ötekine. Ya sen bir vatandaşına nasıl "İt" dersin?

"Avrupa bedelini ödeyecek"

Avrupa yaşananları gördünüz. Niye kudurdular? Yönetim sisteminin Türkiye’ye ne kazandıracağını gördüler. En ateşli ‘hayır’ kampanyası Avrupa’da yapılıyor. Denize döktükleriniz var ya onların ağababaları ‘hayır’ diyor. Avrupa’yı kast ediyorum. Bununla kalmıyor ‘evet’ diyen herkesin üzerine Hollanda’da polislerini, atlarını, itlerini sürüyorlar. Bunlar 100 yıl önce bize ‘hasta adam’ diyordu. Şimdi biliyorlar ki asıl hasta olan Avrupa. Avrupa çöktükçe çöküyor. Irkçılık yeniden virüs gibi bünyesini sarmış vaziyette. Fakat bu defa işleri zor. Bizim oraya yerleşmiş vatandaşlarımız, işçi olarak gitmişlerdi, bugün patron oldular. Her alanda varlar, yarın da çok daha güçlü olarak yola devam edecekler. Avrupa bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. AB meselesi inşallah 16 Nisan’dan sonra tekrar masaya yatacak. Oradaki halkımıza çok zulmettiler. Çok aşağıladılar ama halkımız da hesabını soracak. Bu hesabın bedelini de 16 Nisan’dan sonra ödeteceğiz hiç merak etmeyin.”